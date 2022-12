TBMM Başkanı Şentop: 'Türkiye, tahıl koridorunu işler hale getiren ülkedir'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temasları kapsamında Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e geldi. Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kapsamında düzenlenen programa katılan Şentop önemli açıklamalarda bulundu. Makedonya Türk Sivil Teşkilatlar Birliği'nin (MATÜSİTEB) çeşitli etkinlikle bu günü bir bayram havasında kutladığını ifade eden Şentop, "Burada, Türk toplumunun varlığını ve kimliğini muhafaza etmesi bakımından Türkçe çok önemli, çok temel bir unsur. Türkçenin eğitim dili olarak kullanılması ve geliştirilmesi çok önemli. Kuzey Makedonya çok dilli, çok kültürlü, farklı inançlardan insanların bir arada barış içerisinde yaşamış olduğu bir devlet. Bu açıdan çok önemli. Balkanlar dünyada tarih bakımından çok eski dönemlerde yerleşim, farklı medeniyetlere mekan olma bakımından çok önemli bir merkez. Uzun yıllar da, bu topraklarda yine aynı şekilde farklı dilden, farklı inançtan, farklı kültürlerden insanlar yüzyıllarca bir arada yaşamışlar. Burada farklı kültürlerden gelmekle beraber ortak bir kültürü, ortak bir medeniyeti de inşa etmişiz. Bunun en önemli unsurlarından birisi de buradaki Türk toplumu ve Türkçe. Türkçenin iyi bir şekilde öğrenilmesi, öğretilmesi ve ona önem verilmesi bizim için de çok kıymetli bir husus. Türkiye Cumhuriyeti olarak da bu konuyu yakın takip ediyoruz. Kuzey Makedonya ile yakın iş birliği içerisinde her zaman birlikte bu yönde çalışmalar yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Avrupa'nın eğitim kurumlarından birisi olmasını arzu ediyoruz"

Kuzey Makedonya'ya verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür eden Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve her zaman himayelerinde, çünkü ne zaman bir sıkıntı, bir sorun yaşansa maddi-manevi, sayın Cumhurbaşkanımız o sorunun çözümü için seferber olmuştur, birçok çevreyi, insanları seferber etmiştir. Bu üniversite esasen onun fikri ve eseridir. Fizik mekanlar olarak, öğrenci sayısı itibarıyla, eğitim öğretim yapılan alanların sayısının artışıyla, akademik kadrosuyla ve akademik çalışmalarıyla çok gelişti. Yeterli değil tabii ki. Biz her zaman bu üniversitenin sadece Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin değil, Balkanların, sadece Balkanların da değil Avrupa'nın en önemli kurumlarından, eğitim kurumlarından birisi olmasını arzu ediyoruz" dedi.

"Yıllardır uluslararası meselelere bakarken temel perspektifimiz insani bir bakış açısıdır"

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa da değinen Şentop, "Çok yakınımızda bir coğrafyada bir savaş yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı. Çeşitli sebepleri var. Rusların izahları var bununla ilgili, Ukraynalıların izahları var. Çeşitli Avrupa ülkelerinin ‘bu neden böyle oldu, nasıl olmalı falan' buna dair açıklamaları var. ABD'nin var, başka ülkelerin var. Bütün bu açıklamaları yaparken bu perspektif dediğimiz şey çok önemli. Bizim fotoğrafçı arkadaşlarımız var burada. Fotoğraflara baktığınızda, yani fotoğraf çekmek çok basit bir şeymiş gibi geliyor tabii hepimize ama o perspektifi bulabilmek çok önemli. Bunu yapabilmek için de bir yerde durmanız gerekiyor, bir şeyleri esas almanız gerekiyor. Oradan hareketle bir yere bakıyorsunuz. Dolayısıyla neleri önceliyorsunuz, sizin olaylara bakışınızda esas olan nedir, bu çok önemli. Biz Türkiye olarak, bu olay da dahil olmak üzere, ama yıllardır uluslararası meselelere bakarken temel perspektifimiz insani bir bakış açısıdır, insanı esas alan bir bakış açısıdır. Bunu savaş başladıktan sonra da, başlamadan önce de gösterdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bir yaklaşımla biliyorsunuz dünyanın en temel krizlerinden birisi tahıl kriziydi yakın zamanda. Bu sadece tahılın azlığı meselesi değil, şüphesiz onu yaşayan ülkeler de var ama aynı zamanda tahıl piyasalarındaki bozulma sebebiyle, fiyatların çok yükselmesi de söz konusuydu. Bu konuda iki ülkeyle de görüşebilen, Rusya ve Ukrayna'yla ve bu konuda bir İstanbul Sözleşmesi dediğimiz bir sözleşmeyle tahıl koridorunu işler hale getiren ülke Türkiye, sayın Cumhurbaşkanımız" sözlerine yer verdi.

"Barışın da küresel olması lazım"

Tüm dünyada savaşın neden olduğu bir enerji krizi yaşandığını ifade eden Şentop hayatını kaybedenleri, soğuk hava şartlarında zorlananları ve gıda ihtiyacını karşılamakta zorlanan insanları hatırlattı. Yakın coğrafyada büyük bir göç yaşandığını söyleyen Şentop, "Yakın coğrafyadan bahsediyorum, ama sadece yakın coğrafyamız değil, biraz Orta Doğu'ya gittiğinizde, Afganistan'a gittiğinizde, dünyanın birçok yerinde bu tür sorunlar var. Dünyada bilgi bu kadar arttı, bir küreselleşme var, bilginin küreselleşmesi gibi hususlar da dahil olmak üzere. Ama küreselleşme deyince tabii bizim hep materyalist-kapitalist bakış açısı küreselleşmeyi sadece paranın serbest dolaşımı, eşyanın serbest dolaşımı gibi algılıyor. Ama her şey aslında serbest dolaşıma girdi. Virüs mesela, o da serbest dolaşıyor. Çin'de başlayan, ortaya çıkan bir virüs çok kısa bir süre içerisinde dünyanın her yerine bütün mutasyonlarıyla dolaşıyor. O da küresel, hastalıklar da küresel, bunları anlamalıyız. Ama sağlık da küresel olmalı. Biliyorsunuz bu konuda da, aşıyla ilgili yaşadığımız sorunları, bazı ülkeler ihtiyacından çok fazla stoklar yaptılar, başka ülkeleri gözetmeden. Ama sadece kendi vatandaşlarınızı aşılasanız yetmiyor. Çünkü başka bir ülkedeki virüs veya mutasyona uğramış virüs gelip sizin ülkenizi, sizin vatandaşlarınızı vuruyor. Dolayısıyla sağlık da küresel, barışın da küresel olması lazım. Yani şunu demek istiyorum, dünyanın herhangi bir yerinde bir insan barış içerisinde, huzur içerisinde, asgari insani şartlarda yaşamıyorsa bütün dünyanın, bütün dünyada yaşayan insanların güvenliği ve huzuru tehdit altındadır. Artık insanlık bu anlamda birbirine bütünüyle ve çok yakın şekilde bağlı hale gelmiştir. Bizim bu anlamda önceliğimiz insan olmalı, insanı esas alan, var olan her şey, devletler, kurumlar, kavramlar bütün teoriler aslında o tek insan için, o insanın bu dünyada insanca yaşayabilmesi için vardır. Bu anlayış içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye olarak biz uluslararası ilişkiler alanında bunu yapmaya çalışıyoruz, ve halen de onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ama tabii o makro büyük politikalar, dünyayı yönetme idealleri, hırsları falan olan bazı siyasetçiler, bazı ülkeler buna karşı bir tutum içerisine girebiliyor ama bu önemli değil. Bundan sonra böyle bir dünyada bilginin bu kadar yaygın olduğu küreselleşmenin bu kadar yaygın olduğu dünyada kazanacak olan insanı önceleyen politikalardır, insanlıktır. Biz bunun peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

