İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Mammedova ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Mammedova ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Mammedova ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme talebi, parlamentolar arası ilişkileri geliştirme bağlamında Türkmenistan Meclis Başkanı Gülşat Mammedova'dan geldi. İki ülke meclisleri arasındaki temasların artırılmasının karşılıklı olarak dile getirildiği görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mammedova'yı Türkiye'ye davet ederken Mammedova da en kısa zamanda Şentop'u Türkmenistan'da görmek istediklerini belirterek davette bulundu.
Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliği alanlarının geliştirilmesi üzerinde durulan görüşmede, Türkiye'nin Türkmenistan'daki enerji yatırımlarından duyulan memnuniyet dile getirildi. Özellikle enerji sektöründeki işbirliğinin geliştirilmesinin hem ikili, hem de bölgesel önemine işaret edildi.

Ahmet Umur Öztürk
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.