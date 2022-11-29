TBMM Başkanı Şentop: 'Ukrayna'daki savaş, Avrupa güvenlik mimarisini derinden etkiliyor'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Avusturya temasları çerçevesinde, Başbakan Karl Nehammer ile bir araya geldi. Şentop görüşmede, son dönemde özellikle üst düzey ziyaret ve temasların da katkısıyla Türkiye-Avusturya ilişkilerinde olumlu gelişmeler yaşandığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki yakın iş birliği ve dayanışmanın, bölgedeki istikrar ve refahı korumak adına büyük önem taşıdığını söyledi.

"Ukrayna'daki savaş, Avrupa güvenlik mimarisini derinden etkiliyor”

Küresel düzeyde karşılaşılan karmaşık ve birbiriyle ilintili sorunların, gelecek on yılları etkileyecek stratejik meselelerde bir dönüşüm ve değişim sürecini beraberinde getirdiğini vurgulayan Şentop, "Ukrayna'daki savaş, Avrupa güvenlik mimarisini derinden etkiliyor. Özellikle enerji arzında ciddi sınamalarla karşı karşıyayız. Küresel düzeyde enerji krizi yaşanıyor. Böyle bir ortam, enerji alanında tüm ülkeler arasında daha yakın iş birliğini elzem kılıyor. Türkiye'nin bu kapsamda tüm paydaşlarla iş birliğine hazır olduğunu belirtmek isterim. Mevcut ortamda karşılıklı çıkarımıza olan bu meseleleri, AB ile de konuşabilmemiz lazım" dedi.

Şentop, Türkiye ve Avusturya'nın, bölgeyle yakın temas içinde olan iki ülke olarak, Balkanlar'da barış ve istikrarın sürekliliği için tarafları teşvike devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin AB üyeliği konusuna da değinen Şentop, içinde bulunulan jeopolitik sınamanın ciddiyetinin, daha yakın Türkiye-AB iş birliğini ve Türkiye'nin üyelik sürecinin ilerletilmesini zorunlu kıldığını belirtti. Şentop, "Bu kapsamda AB üyeliğinin, Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini vurgulamak isterim" ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin adaylık sürecinde ilerleme sağlanması ve daha yakın iş birliği geliştirilmesi yönünde Avusturya'nın desteğinin önemine işaret etti.

“Türkiye'nin uzun yıllardır birçok terör örgüte karşı aynı anda topyekun mücadele veriyor”

Görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadele konusunda da Avusturya'dan destek beklediğini aktaran Şentop, Türkiye'nin uzun yıllardır DEAŞ, PKK/PYD/YPG, DHKP/C ve FETÖ dahil birçok örgüte karşı aynı anda topyekun mücadele verdiğinin altını çizdi. Şentop, 13 Kasım'da İstanbul'a ve 21 Kasım'da Gaziantep'e PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarının sivilleri hedef aldığına dikkati çekerek, AB tarafından terör örgütü kabul edilmesine karşın PKK/PYD/YPG ile iltisaklı çevrelerin Avusturya'da Türkiye aleyhine eylem yapabildiğini belirtti.

Radikalleşme ve şiddet yanlısı bu grupların varlığının, Avusturyalıların refahı ve huzuru için de büyük tehlike oluşturduğuna işaret eden Şentop, "Bu nedenle Almanya'da olduğu gibi Avusturya'da da PKK terör örgütünün tüm sembol ve bayraklarıyla elebaşının posterlerinin yasaklanmasını bekliyoruz. Bu terör örgütünün propaganda, eleman devşirme ve finansman faaliyetlerine karşı daha fazla önlem almanızı ve birlikte yer aldığımız uluslararası platformlarda da bu örgüte karşı desteğinizi bekliyoruz. Bunların yanı sıra terör örgütüne bağlı yapıların, Avusturya toplumuyla tam bütünleşme içerisindeki Türk toplumunu provoke etme çabalarına da müsaade edilmemelidir" dedi.

Avusturya'da FETÖ'nün yapılanmasına da değinen Şentop, "Bu terör örgütü, sadece ülkemiz için değil, halihazırda mevcudiyet ve faaliyet gösterdiği diğer ülkeler için de ciddi güvenlik tehdidi teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı. Şentop, Türkiye'nin iltisaklı şahıs ve yapılara müsamaha gösterilmemesi, FETÖ uzantısı oluşumlara müsaade edilmemesi yönündeki beklentisini bir kez daha yineledi.

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