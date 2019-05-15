TBMM Başkanı Şentop'dan Meclise girmeye çalışan 2 teröristle ilgili açıklama

TBMM Başkanı Şentop, Atataürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 81 ilden ve yurt dışından gelen gençleri kabul etti. Şentop, kabul sonrası dün TBMM'ye girmeye çalışan 2 teröristle ilgili gazetecilerin soruları üzerine Meclise, milletvekillerine ve polislere geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Terör örgütü bağlantısı olduğu tespit edilen şüphelilerin fiziken zarar verdiği arkadaşlar var, onlara da geçmiş olsun diliyorum. İki kişi ziyaretçi olarak geliyorlar. İçlerinden erkek olanı içeri giriyor, bekleme salonunda bekliyor.

Yaklaşık bir buçuk saat civarında içeride kaldıktan sonra tekrar dışarı çıkıyor. Bekleme salonunda bir buçuk saat geçiriyorlar. Daha sonra ikisi birden giriş yapmak istiyor. Kadın olan şüphelinin giriş yasağı olduğu anlaşılıyor. Kendilerine izah etmeye çalışan halkla ilişkiler görevlimizi arkadan saldırarak, boğazından sıkıyor. Oradaki güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getiriliyor. Şu anda soruşturma devam ediyor" dedi.

Mecliste iyi işleyen bir güvenlik sistemi olduğunu ifade eden Şentop, "Meclisimizde güvenlikle ilgili iyi işleyen bir sistem var. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Meclise giriş yaptıkları andan itibaren kendileriyle ilgili bütün bilgiler, örgüt üyeliği dahil olmak üzere ilgili birimlerimiz tarafından öğreniliyor. Bu şeklide gerekli takipler yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Salı günleri yoğunluk olması ve ziyaretçilerin güvenlik soruşturmasının yapılıp yapılmamasına ilişkin soruya Şentop, “Kurulu sistem Meclise giren herkesin güvenlikle ilgili bilgilerini derleyen, bunları anında tespit eden bir sistem. Güvenlikle ilgili kontrol güvenlik güçlerimizin elinde. İlave bir şey gerekirse yapılır” yanıtını verdi.

"DHKP-C üyeliğinden aranırken böyle bir eylem nasıl yapılıyor?" sorusu üzerine Şentop, “Erkek olan şahısla ilgili bir şey yok. Kadın olan ile ilgili örgüt üyeliğinden değil, başka bir suçtan arama var. O zaten yakalama kararı olan kişi, giriş yapmıyor. Bir mahkeme kararı yok. Milletvekillerimizden talepler oluyor. Bunlar arasında tanıdığımız, tanımadığımız kişiler olabiliyor. O anlamda belli bir milletvekili ile ilişkilendirilmesi yanlış olur” dedi.

Şentop, milletvekili ve danışmanlarını daha dikkatli davranmaları konusunda uyararak, güvenlik konusundaki uyarıların kimseyi rahatsız etmemesi gerektiğini söyledi.

İbrahim Berat Yılmaz



