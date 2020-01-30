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TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan vekile kınama

TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan vekile kınama
TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan vekile kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak, hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk Bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden mesaj yayınladı. Şentop, şunları kaydetti:
“Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak, hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk Bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz.”

Şentop paylaşımında Türk bayrağı resmine de yer vererek şunları dedi:
“Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: Yer yüzünde yer beğen! Nereye dikilmek istersen, Söyle, seni oraya dikeyim!”

Ahmet Umur Öztürk

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