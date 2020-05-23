İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında, “Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalmasına ve bütün hastaların şifa bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. TBMM Başkanı Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Benzersiz bir ibadet olan oruca ev sahipliği yapan rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif'i tamamlıyoruz. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Ramazan ayında tutulan oruçlarla vücut bulan iklim, belli sınırlara uymanın çok ötesinde, sabrın, tefekkürün ve yaşadığımız hayatla ilgili samimi bir muhasebenin manevi atmosferidir aynı zamanda. Malum salgın sebebiyle bu Ramazan daha öncekilerde olduğu gibi, sevdiklerimizle, dostlarımızla iftar sofralarında birlikte olamadık. O yüzden biraz buruk ve hüzünlü geçti bu güzel günler. Şimdi yeryüzünün her köşesinde oruçla ve ibadetleriyle Rabbi'ne yönelen herkes için bayram vakti. Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalmasına ve bütün hastaların şifa bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum.”

Cevdet Fırat Aydoğmuş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.