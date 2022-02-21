TBMM Başkanı Şentop'tan Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime yönelik açıklamalar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, "Tabii haklı olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gerilim, gerginlik sadece iki ülke arasındaki bir gerginlikten ibaret değil, hepimizin takip ettiği gibi aslında bütün dünya olaya müdahil. Konuyla ilgili açıklama yapmayan bir dışişleri bakanı, bir devlet başkanı, bir başbakan kalmadı dünyada” dedi.

Söz konusu krizin Avrupa için ciddi bir risk olduğunu ifade eden Şentop, “Çünkü hakikaten hem bölge hem de daha geniş anlamda ve ölçekte Avrupa için, belki daha geniş ölçekte bütün dünya için ciddi risk potansiyelleri barındırıyor bu durum. Bu bakımdan biz Türkiye olarak iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların, ihtilafların barışçıl yollarla, müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki krizi çözmek için davette bulunduğunu hatırlatan Şentop, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bir davette bulundu. Gerek Ukrayna ile gerekse Rusya ile Türkiye'nin çok iyi bir diyalog zemini var. Bundan da istifade ederek iki ülke arasında arabuluculuk olur, kolaylaştırıcılık olur, adı ne olursa olsun ihtilafların, uluslararası hukuka ve anlaşmalara göre müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi yönünde Türkiye'nin büyük bir gayreti var. Bu konudaki görüşlerini de Cumhurbaşkanımız ortaya koydu” dedi.

“Başlatmak kolaydır da bunun etkilerini, zararlarını durdurabilmek, tahmin edebilmek, öngörebilmek mümkün değildir”

Şentop, “Ukrayna tarafından bu konuda olumlu ve net açıklamalar geldi. İnşallah Rusya tarafından da net olumlu açıklamalar gelir. Çünkü bu, hiçbir ülkenin, Rusya ve Ukrayna'nın da, bölge ülkelerinin de faydasına bir durum olmayacak. Yani bu şekilde bir çatışmayı başlatmak çok kolaydır. Büyük savaşların, dünya savaşlarının da basit bazı olayların ateşlemesi sonucu geliştiğini, ortaya çıktığını biliyoruz. Başlatmak kolaydır da bunun etkilerini, zararlarını durdurabilmek, tahmin edebilmek, öngörebilmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Muhtemel bir çatışma ya da savaştan en büyük zararı halkın göreceğine dikkat çeken Şentop, “İkincisi tabii askerler, silahlı kuvvetler, savaş makineleri kendi aralarında çatışacak ama bu işin büyük zararını tabii halklar görüyor. Sonuç itibarıyla devletler savaşıyor ama halklar bunun zararını görüyor, yaşıyor. Bu bakımdan yani burada herkesin dikkatle hareket etmesi, tansiyonu yükseltecek, olayları tahrik edecek açıklamalar yapmak yerine olayların nasıl daha barışçıl yollarla, diyalogla, müzakere ile çözülebileceğine dair fikir üretmesi, bu konuda öncülük yapması doğru olur” dedi.