TBMM Başkanı Şentop'tan Yıldırım Akbulut'un kızı Gülsüm Akbulut'a taziye telefonu

Konuya yönelik açıklamayı TBMM İletişim Koordinatörlüğü yaptı. Koordinatörlük, Meclis Başkanı Şentop'un vefat eden Yıldırım Akbulut'un kızı Gülsüm Akbulut'u telefonla arayarak, başsağlığı dileklerini ilettiğini açıkladı.

Açıklamada, TBMM Başkanı Şentop'un Gülsüm Akbulut'a, Türkiye'nin önemli bir değerini kaybetmiş olmasından dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirdiği belirtilerek, Şentop'un şu ifadeleri kullandığı kaydedildi:

“Devletimize önemli hizmetler vermiş, kıymetli siyaset ve devlet adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti. Kendisini daima saygı ve rahmetle anacağız. Milletimizin başı sağ olsun. Sizler başta olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Ahmet Umur Öztürk