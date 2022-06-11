TBMM Başkanı Şentop'un korumalarının bulunduğu araç kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un özel kalem ekibi ile korumalarının bulunduğu araç, İstanbul Bursa Otoyolu Kuzey Gişeleri yakınlarında kaza yaptı. Yoğun yağmur sebebiyle oluşan su birikintisinin yol açtığı kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sağlık ekibi yaptı. Yaralılar daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, kaza sonrası ambulans gelene kadar olay yerinden ayrılmadı. Mesai arkadaşlarını kaldırıldıkları hastanede ziyaret eden Şentop, hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ali Kamur