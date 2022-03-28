İhlas Haber Ajansı

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TBMM Başkanı Şentop'un Slovenya temasları

TBMM Başkanı Şentop'un Slovenya temasları
TBMM Başkanı Şentop'un Slovenya temasları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ljubljana'da Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı Zorcic, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile ayrı ayrı görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da resmi temaslarda bulundu. Slovenya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde ilk olarak parlamentoyu ziyaret eden Şentop, Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı Zorcic ile bir araya geldi. Şentop daha sonra Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Şentop, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinin ardından Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile görüştü. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı ele alınarak, bu çerçevede Türkiye'nin barışçıl adımları ve arabuluculuk rolüne dikkat çekildi. Görüşmelere, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da katıldı.

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