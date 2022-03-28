TBMM Başkanı Şentop'un Slovenya temasları

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AB Parlamento Başkanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da resmi temaslarda bulundu. Slovenya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde ilk olarak parlamentoyu ziyaret eden Şentop, Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı Zorcic ile bir araya geldi. Şentop daha sonra Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Şentop, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüşmesinin ardından Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile görüştü. Görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşı ele alınarak, bu çerçevede Türkiye'nin barışçıl adımları ve arabuluculuk rolüne dikkat çekildi. Görüşmelere, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da katıldı.