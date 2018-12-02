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TBMM Başkanı Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü

TBMM Başkanı Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü
TBMM Başkanı Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

TBMM Başkanı Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmeden sonra Yıldırım ve Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Yıldırım, görüşmek için neden olması gerekmediğini söyleyerek, "Sayın Genel Başkan'a nezaket ziyaretinde bulunduk. Meclis Başkanı olarak seçildikten sonra kendisi arkadaşlarıyla bizi ziyaret etmişti. Yeni dönemde Meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem ziyaretimizi gerçekleştirdik" dedi. 

Yıldırım, İstanbul Belediye Başkan adaylığına ilişkin soruya ise teşekkür ederek cevap verdi.
Kılıçdaroğlu ise, Yıldırım'ın nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyleyerek, Yıldırım'a teşekkür etti. Kılıçdaroğlu, "Aynı zamanda parlamentodaki çalışmalar konusunda da bilgilendirdi. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti.  

Ahmet Umur Öztürk - Nurullah Geylani
 

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