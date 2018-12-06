TBMM Başkanı Yıldırım Kırgızistan'da

Çin temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı Yıldırım, Kırgızistan'a geldi. Yıldırım ve beraberindekileri Bişkek'te Uluslararası Manas Havaalanı'nda Kırgızistan Parlamento Başkan Yardımcısı Mirlan Bakirov, Kırgızistan Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Almazbek Baatırbekov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nurlan Abdrahmanov ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat törenle karşıladı.

"FETÖ Közkaman gibidir"

Karşılama töreninden sonra Yıldırım, Kırgız Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile bir araya geldi. İki meclis başkanı heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki parlamento arasında iş birliğine vurgu yapıldı. Yıldırım "Kardeş ülke olarak Türkiye, Kırgızistan'ın kalkınma hamlesinde üzerine düşen sorumluluğunu yerine getirmeye devam edecek. Kırgızistan-Türkiye arasındaki ilişikleri gölgeleyen bir mesele var. O da 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETO yapılanmasıdır. Cengiz Aytmatov'un dilinden bir şey ifade edeceğim: O sizin gibi giyinir sizin gibi konuşur, yalnız kendi milletine ihanet eder. Milletinin düşmanları ile birleşir ve milletinin düşmanlarıyla birleşerek milletine karşı çatışır. Bu ilk kez Manas destanında ‘Közkaman' karşımıza çıkar. Bu FETÖ'cüler Közkaman gibidir" dedi.

Görüşmenin ardından Yıldırım, Kırgızistan Meclisi Genel Kurulunu ziyaret ederek parlamento çalışmalarını izledi.

Yıldırım programı gereği ilerleyen saatlerde, Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev ile görüşecek, Bişkek Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Ahıska Türklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek.