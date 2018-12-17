TBMM Başkanı Yıldırım: 'Macaristan'ın hassasiyeti bizim hassasiyetimiz'

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Milli Meclisini ziyaret ederek Meclis Başkanı Laszlo Köver ile basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, iki ülkenin tarihi bağlarına değinerek, "Macaristan'ın hassasiyeti bizim hassasiyetimiz" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslar için geldiği Macaristan'da Milli Meclisi ziyaret etti. Ziyaretin ardından Yıldırım, Meclis Başkanı Laszlo Köver ile basın toplantısı düzenledi. Yarının Türkiye ve Macaristan'ın diplomatik ilişkilerinin 95'inci yılı olduğuna işaret eden Yıldırım, “Bu ziyaretin anlamlı bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Bütün konuları ele alma fırsatı bulduk. Macaristan - Türkiye bir yandan ticari ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ederken, diğer yandan da tarihten gelen kültürel bağlarını ihmal etmiyor. NATO'da Macaristan'la beraberiz” dedi.

“Macaristan'ın hassasiyeti bizim hassasiyetimiz” diyen Yıldırım, iki ülkenin ortak hareket ettiğine işaret ederek, “Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda Macaristan başından beri hep olumlu bir tutum izliyor. Macaristan - Türkiye ilişkilerinin son yıllarda gelişmesinin sebebi de üst düzeyli ziyaretlerin artmasıdır. Önümüzdeki yıl Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakan Orban'la birlikte yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı düzenleyecek” diye konuştu.