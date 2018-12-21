TBMM Başkanı Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

TBMM Başkanı Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret etti. Bahçeli, TBMM Başkanı Yıldırım'ı makam girişinde karşıladı. Görüşme, yaklaşık 15 dakika sürdü. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Yıldırım, “Bugün yeni sistemin ilk bütçesinin son günü. Bugün yapacağımız görüşmelerle 2019 yılı bütçesini Mecliste onaylamış olacağız. Bu ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Meclis Başkanlığına seçildiğimde Sayın Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyareti gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

İlker Turak - Ömer Çetin - Nurullah Geylani

