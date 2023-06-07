TBMM Başkanlığı seçiminde ilk tur tamamlandı, hiçbir aday yeterli çoğunluğa ulaşamadı

Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Genel Kurulda, yeni atanan kabine üyeleri ve milletvekili seçilen eski bakanlar yemin etti. Daha sonra 28. Dönem Yasama Dönemi için TBMM Başkan seçimine geçildi. TBMM Başkanlığı için AK Parti ve MHP'nin 28'inci Dönem Meclis Başkanı adayı, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u göstermişti. CHP'yse Ankara milletvekili Tekin Bingöl'ü aday göstermişti. İYİ Parti, TBMM Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı aday göstermişti. Yeşil Sol Parti'nin adayı ise Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u olmuştu. TİP'in adayıysa Hatay milletvekili Can Atalay'dı. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi de, Gelecek Partisi Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u ortak aday göstermişti. DEVA Partisi'nin adayı ise İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu olmuştu.

Başkan nasıl seçilecek?

TBMM Başkanı seçiminde ilk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

İlk tur sona erdi, yeterli çoğunluk sağlanamadı

TBMM Başkanı seçiminde 400 milletvekilinin oyunu alan adayın başkan seçileceği seçimin birinci turunda hiçbir aday 400 milletvekilinin oyunu alamadı. Yeşil Sol Parti'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51 oy, CHP'nin adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131 oy, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin ortak adayı Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20 oy, TİP'in adayı Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 3 oy, AK Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317 oy, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 42 oy, DEVA Partisi'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16 oy alırken geçersiz oy sayısı 6 oldu.

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