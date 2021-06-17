TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplandı

Adalet Bakanı Gül, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na katılarak, milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Gül, duruşmada konuşulan her ifadenin dijital olarak bilgisayara işleneceğini belirterek, yargılamalarda vatandaşın, avukatların söylediği her cümlenin buna net yansıyacağını ve testlerin sürdürüldüğünü söyledi.

Bakan Gül, e-Devlet üzerinden 26 alanda hizmet sunulduğunu hatırlatarak, “UYAP hizmetine kullanıcılar portallar kanalıyla internet üzerinden ulaşabilmekteler. Portalın hizmet vermeye başladığı 2009 yılından itibaren 9 milyon 653 bin 868 vatandaşımız bu hizmetlerden yararlanmış. Davaların içeriğini inceleyebilmekte, elektronik ortamda dava açabilmekteler” ifadelerini kullandı.

Mafyadan para alan siyasetçi iddialarına ilişkin ise Bakan Gül, “Ciddi bir iddia varsa adliyeler açıktır. Kim hangi bilgi, belgeyi verecekse cumhuriyet savcılarının kapısı açıktır. Yargı mensuplarının görevi suçla mücadele anlamında iddiaların üzerine gidip değerlendirmektir. Suç varsa, delillerle ortaya konuyorsa yargıdan beklenen hukukun gereğini yerine getirmesidir. Karakter suikastıyla ilgili bizim insanımızın lekelenmeme hakkı vardır” dedi.

Bakan Gül, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını vurgulayarak, “Türkiye eski Türkiye değil, itibar suikastı, algı operasyonlarıyla kimse bir şey elde edemez. Suç ihbarı cumhuriyet savcılarına tanınan yetkidir, hiçbir kurum dava aç açma diye telkinde bulunamaz” değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Umur Öztürk

