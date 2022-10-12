TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: 'F-16 satışında Türkiye'ye doğrudan satışı engelleyen bir şey yok'

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, “F-16 satışında Türkiye'ye doğrudan satışı engelleyen bir şey yok. Dolayısıyla şarta bağlama tarzına getirme gibi bir durum yok” dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, TBMM'de Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleri ile buluştu. Kılıç, ABD ile F16 satışı, Schengen vize konusunda soruları cevapladı. Kılıç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin olarak, “Bizim savaş olarak tanımladığımız savaşın devamıyla ilgili farklı alanlara enerji gıda güvenliği uluslararası ilişkiler ve hatta seçimde dahi ciddi etkileri olmuş olan gündemden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD'ye AK Parti heyeti olarak Efkan Ala başkanlığında 2 ziyaret yaptıklarını belirten Kılıç, “Geçen seneden beri gelen ve son iki ziyarette de, havanın çok da basında yer aldığı kadar, olumsuz olmadığını gözlemleme şansımız oldu. Kongrede bir takım brifingler vardı. İlk kez ABD'li siyasiler bizim bölgemizdeki olayları iyi algılayabildiklerini gördüm. Türkçe kelimeler öğrenmişlerdi. Özellikle Bayraktar. Hem istikrarlı duruşu hem de iki tarafla görüşme ve iki tarafa da güven verdiğimizi takdir ettiklerini gördüm. ABD yönetimi de bu noktada Türkiye'nin caydırıcılık rolünün yüksek olması yönündeki bilgi paylaşımı genel havada bir unsur oldu” şeklinde konuştu.

Kılıç, Türkiye'ye satılacak F-16 uçaklarına ilişkin olarak Temsilciler Meclisi ile senatoda uyumsuzluk olduğunu kaydederek, “Şimdi uyumsuzluk nedeniyle uzlaştırma çalışması yapılacak. Birbirleriyle uyumlaştırma çalışması yapılacak. Kasımın ortası gibi olması muhtemeldir. Seçimler var federal yapıda. Kasım ortası gibi süreçte çalışma yapılması öngörülebilir. O adım da bittikten sonra bu iş gerçekleşir. Senatodaki tasarıdaki atışan adım tutum çok olumlu bir tutumdur. Müttefiklik içinde olması gereken tutumdur. Gerçeklerle uyumlu bir sonuca varırız. F-16 satışında Türkiye'ye doğrudan satışı engelleyen bir şey yok. Dolayısıyla şarta bağlama tarzına getirme gibi bir durum yok. Getirmek isteyenler, satarsak bile şarta bağlayalım. Satışa bir engel yok. Şart olsun diyorlar. Biz de şart kabul etmeyiz diyoruz. Uygun gördüğümüz şekilde egemen olarak kendi envanterimizdekileri kullandığımız gibi onu kullanırız. Buradaki anlaşmazlık silah üretenlerin şartlı olup olmayışı. Bu şart F16'da kaldırıldı senatoda. Uyumlaşmada da kalktığında engel kalmıyor. Bütçede direk bu konuyla ilgili olduğu için noktasal hedef bu” dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruya Kılıç, “İsveç'te hükümet değişecek. Önceki Türkiye karşıtı olan ve terör örgütü yanında ter almış ama mv seçilebilmiş bir kişinin desteğiyle ayaktaydı. Ümit ediyorum ki yeni hükümet böyle olmayacaktır. İsveç geleceğiyle güvenliğiyle ilgili taraf olduğu belli olan bir kişiye bağlı olmaları da sorgulanması gerekiyor. İsveç'in birtakım adımları var. Bu noktada uluslararası siyasette top bizde değil. Biz istediğimizi talebimizi beklentimizi söyledik. Onlar yerine getirdiğinde yaparız” ifadelerini kullandı.

Schengen vizesine ilişkin soruya Kılıç, “Ziya Altınyaldız raporunun geçmiş olması önemlidir. Bağlayıcılığı yok ama bu raporun dile getirilmiş olması da referans açısından veya shengen içindeki aksaklıkları dike getirdiğimizde referanstır. Eksikliklerin rapora yazılması önemli. AB Schengen sisteminin sıkıntısı var. Benim vatandaşım ve birkaç ülke dahil sıkıntı çekiliyorsa Schengen içindekilerle de konuşuyoruz, konuşacağız. Bu seyahat özgürlüğünü engelleyen bir şey” şeklinde konuştu.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz



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