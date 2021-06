TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti Washington'da iki ülke ilişkilerini görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki komisyon üyeleri CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve İyi Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, ABD'nin başkenti Washington'daki 5 günlük temaslarını tamamladı. Türk heyeti, temaslarının ardından Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Komisyon Başkanı Kılıç, 19 ABD'li siyasetçiyle gerçekleştirdikleri görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Kılıç, ziyaret süresince yalnızca siyasi değil, aynı zamanda sivil toplum örgütü ve düşünce kuruluşları da görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

ABD Ticaret Odası yetkilileri ile Türkiye-ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri masaya yatırdıklarını kaydeden Kılıç, ABD'deki Yahudi kuruluşların çatı örgütü konumundaki konsey üyeleriyle de görüştüklerini vurguladı.

"Daha fazla görüşmemiz konusunda mutabık kaldık"

Kılıç, "Mutabık olduğumuz konuları, bunları da burada yani Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kongre'de, Senato'da Türkiye'nin güvenlik çekinceleri, varoluşsal tehditlere karşısındaki birlik ve beraberliğimizi gösterme imkanımız olduğunu düşünüyorum. Muhataplarımızda da bunu daha iyi anlama noktasında bir istek gibi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ben hissettim açıkçası” dedi.

ABD'li yetkililer ile görüş ayrılıkların olduğuna da vurgu yapan Kılıç, “Ama buradaki en önemli konulardan birisi, şu konuda herkesle mutabık kaldık görüştüğümüz. O da çok daha fazla görüşmemizin, bir araya gelmemizin önemli olduğu” diyerek iki ülke yetkililerinin daha sık görüşmesi konusunda mutabık olduklarının altını çizdi.

“Azerbaycan'ın yanındaki duruşumuz zaten biliniyor”

Görüşmelerde Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki durumun da ele alındığını aktaran Kılıç, “Karabağ sorununun çözümü ile sonuçlanan Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki durumun sonrası, tabi ki çeşitli görüşmelerde dile geldi. Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim bu noktada Azerbaycan'ın yanındaki duruşumuz zaten biliniyor. Bu noktada Ermenistan'ın kabul edip etmemesinden ziyade gerçekler vardır.

Birleşmiş Milletler kararları ve sabit olan konu, Ermenistan'ın Karabağ'da işgalci olduğuydu yıllar yılı ve bu sorun şu çözülmüş durumda. Tabii ki Türkiye olarak bu noktada her zaman açık ve net olduk. Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu her şekilde her türlü her zaman deklare ettik” şeklinde konuştu.

“Daha fazla iletişim olması gerektiğini düşünüyoruz”

Kılıç, “Milletvekilleri nezdinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Senato-Kongre bağlamında daha fazla bir araya gelmemiz gerekti ve fikir alışverişinde bulunup bizim de çekincelerimiz, hislerimiz, hissiyatımız ve aynı zamanda bu anlamda tabi ortaya koyduğumuz politikalarımızı da anlatma ve paylaşma konusunda daha fazla iletişim olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Kılıç, “Amerika Birleşik Devletleri'nde şunu da özellikle dile getirenler oldu. Trump döneminden sonra dünyanın çeşitli bölgeleri ile farklı noktalarda tekrar bir araya gelip müttefiklerle ilişkileri daha iyi bir noktaya çekmek konusunda bir çalışmanın olacağı olması gerektiği yönünde de fikirler dile getirildi” ifadelerini kullandı.

Afganistan konusu

Görüşmelerde ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi süreci ve sonrasının da gündeme geldiğini belirten Kılıç, “Afganistan halkının ve Afganistan'ın geleceği konusunda bizim her zaman destek olmaya hazır olduğumuzu, çünkü kardeş halkımız, kardeş bir ülke, bunun şüphesiz böyle bir durum olduğunu dile getirdik” dedi.

Kabil Hamid Karzai Havalimanının güvenliği konusunda ABD ile Türkiye arasında teknik görüşmelerin devam ettiğine dikkat çeken Kılıç, “Tabi sonucunu bilmiyoruz veya nereye doğru ilerleyeceğini, ama prensip olarak Afgan halkının, Afganistan devletinin daha refah ve huzur içerisinde, barış içerisinde ileriye doğru ilerleyebilmesi için, yaşayabilmesi için tabii ki Türkiye olarak varsa yapabileceğimiz bir şey, bu noktada hazır olduğumuzu genel çerçeve olarak tabi ki söyledik” dedi.

Kılıç, “Ama bana şunu sorarsanız eğer, görüştüğümüz muhataplarımız da Türkiye orada olursa iyi olur, Türkiye orada olursa bu anlamda geleceğe yönelik olarak bu olumlu bir, ikili ilişki açısından söylemiyorum, Afganistan'daki gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesine katkısı olur diye düşünüyorlar mı? Evet. Ama dediğim gibi yani bu belli bir takım unsurların, şartların oluşarak hayata geçmesi ile alakalı bir durum. Tek başımıza olan, yapabileceğimiz bir şey değil” diye konuştu.

"Başkan Biden kişisel olarak yeni bir kişilik, yani tanımadığımız bir kişi değil"

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili ilişkisine değinen Kılıç, “Başkan Biden kişisel olarak yeni bir kişilik, yani tanımadığınız bir kişi değil. Cumhurbaşkanımızın tanımadığı bir kişi değil. Kendisi de Cumhurbaşkanımızı yanıyor. Yani başkan yardımcılığı döneminden beri bildiğimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı evinde ziyaret etmiş bir kişi, kendi özel ikametinde ziyaret etmiş bir kişi. Yine aynı şekilde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, FETÖ terör örgütünün başını çektiği darbe girişiminden sonra Türkiye ziyaretinde hatırlarsınız ‘geç kalındı' şeklindeki fikirlerini dile getiren kişi. Yani yeni birisi değil. Ama şunu görüyorum arkadaşlar da herhalde dikkate alacaktır o konuda.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iktidar değişikliği sonrası bütün yapılarda yani bakanlıklarda olsun resmi ofislerde olsun, yeniden bir yapılanma süreci söz konusu ve bu henüz tamamlanmış değil, devam eden bir süreç. Bu anlamda tabi ki farklı görüşlerin dile geldiği durumlar oluyor. Güvenlik ve istihbarat ve uluslararası konular söz konusu olduğunda anlaşabildiğimiz noktalar olduğu gibi fikir anlamında anlaşabildiğimiz noktalar. Beraber çalıştığımız çok nokta olduğu gibi anlaşamadığımız bir takım noktalarda da var” ifadelerini kullandı.

S400, F35 konularının görüş ayrılıkları yaşandığı bir nokta olduğunu kaydeden Kılıç, “Ama anlaşamadığımız bir nokta, konuşamayacağımız anlamına gelmiyor. Ana unsur olarak burada bugün, bu hafta içerisinde yaptığımız görüşmelerde Amerikan temsilcileri tarafından da gördüğümüz şuydu. Evet anlaşamıyoruz. Anlaşamıyoruzdan kastım şu. Fikirlerimiz farklı ama konuşmamız lazım” dedi.

"Birtakım konuların farklı olarak algılandığı görülüyor"

Kılıç, “Örneğin şu sorularla da karşılaştık. Yani bizdeki bilgiler, evet S400 konusundaki bilgilerle sizin bazı noktalardaki bize anlattıklarınız arasında fark var. Herkes her şeyi bilmek durumunda değil, yani o anlamda söylemiyorum, sonuçta hükümet görevlisi ya da istihbarat görevlisi, askeri bir görevli değil karşımızdaki, bir seçilmiş milletvekili, senatör. Biz de öyleyiz ama birtakım konuların farklı olarak algılandığı veya bilgilerin olduğu görülüyor. Onun için üstüne 1 buçuk yıldır devam eden bu Covid sürecini eklersek zaten 1 buçuk yıldır kimse kimseyle doğru bir temas içerisinde değil” şeklinde konuştu.

Kılıç, “Ama evet yani şu anda o konuda çok farklı fikirlerimiz var. Ama bunun teknik boyutu var, istihbarat boyutu var, askeri boyutu var, uluslararası ilişkiler boyutu var. Ama aynı zamanda NATO şemsiyesi altında NATO üyesi olarak Türkiye'nin yerine getirmiş olduğu çok büyük sorumluluklar da var. Bu anlamda NATO üyelerinden kendisine karşı olan sorumluluklarını yerine getirilmesini beklediği, haklı olarak beklediği bir takım sorumluluklar var. Türkiye'nin güvenlik kaygıları söz konusu ve bunların doğru bir şekilde cevaplanması ve ciddiye alınması gereken konular.

Alınmıyor demiyorum ama daha iyi anlaşılması gereken, daha iyi incelenmesi gereken ve belki de artık belli bir noktadan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kişilerin de sorumlu makamlarda olanların ‘ya bir dakika biz nerede bir eksik içerisindeyiz, bizim burada yapmamız gereken ne var' gibi bir düşünce içerisinde olanların da olduğunu görüyoruz” dedi.

Ayten Mammadova