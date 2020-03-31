TBMM Hastanesi'nde görevli doktorun ikinci testi pozitif çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görevli bir doktor ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne gitmişti. Korona virüs şüphesiyle hastanede bulunan Meclis Hastanesi doktoruna yapılan ikinci testin pozitif çıktığı bildirildi. Doktor ile son 14 günde temas eden şahıslarla ilgili Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde gerekli prosedürlerin uygulandığı kaydedildi.

Pazar günü Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktor ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği Şehir Hastanesi'nde test yaptırmış ve testin sonucu negatif çıkmıştı. Kendisi hastanede tutulmaya devam ediliyordu.

Ahmet Umur Öztürk