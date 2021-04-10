TBMM İdari Amiri Ali Şahin kaza yaptı

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kurtarma ekiplerini bekleyen Ali Şahin, Twitter hesabından “Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik mahsur durumdayız tipi var. Acil yardım bekliyoruz” paylaşımında bulundu. Niğde'de polis, 112 Acil ve AFAD ekipleri kaza yerine ulaşılarak Milletvekili Ali Şahin'le birlikte 5 yaralıyı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Milletvekili Şahin'in ve danışmanın durumumun iyi olduğu bildirilirken Şahin'in elinde ve bacağında çatlaklar olduğu öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan TBMM İdari Amiri Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'i İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakanlığı Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek hastanede ziyaret etti.

Öte yandan Şahin'in Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesinin cenazesine katılmak için Gaziantep'e giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Yasin Esen