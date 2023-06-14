TBMM Komisyon üyeleri belirlendi

TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, Sırrı Süreyya Önder ve Celal Adan oldu. Katip üyeler ise, Kurtcan Çelebi, Rümeysa Kadak, Mahmut Atilla Kaya, Adil Biçer, Muhammet Adak Mardin, Havva Sibel Söylemez, Elvan Işık Gezmiş, Asu Kaya, Sibel Suiçmez, İdare Amirliklere; Hasan Turan, Fehmi Alpay Özalan, İbrahim Eyyüpoğlu, Ensar Aytekin, Sermet Atay, Tuncer Bakırhan'dan oluştu.

Komisyon üyeleri ise şu şekilde oluştu:

Anayasa Komisyonu

AK Parti

Haluk İpek (Amasya), Murat Alparslan (Ankara), Mustafa Köse (Antalya) , Osman Mesten (Bursa), Cahit Özkan (Denizli), Abdurrahim Fırat (Erzurum), Celalettin Köse (Gümüşhane), Adem Yeşildal (Hatay), Mustafa Hulki Cevizoğlu (İstanbul), Rabia İlhan (İstanbul), Cem Şahin (Karabük), Mustafa Hamarat (Ordu), Yusuf Beyazıt (Tokat)

CHP

Umut Akdoğan (Ankara), Murat Emir (Ankara), Sevda Erdan Kılıç (İzmir), Gökçe Gökçen (İzmir), İnan Akgün Alp (Kars), Barış Bektaş (Konya)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Ömer Faruk Hülakü (Bingöl), Ali Bozan (Mersin), Ayşegül Doğan Dağlı (Şırnak)

MHP

Feti Yıldız (İstanbul), Muhammed Levent Bülbül (Sakarya)

İYİ Parti

Uğur Poyraz (Antalya), Mustafa Cihan Paçacı (İstanbul)

Adalet Komisyonu

Adalet ve Kalkınma Partisi

Ömer Özmen (Aydın), Emine Yavuz Gözgeç (Bursa), Oğuzhan Kaya (Çorum), Nurettin Alan (İstanbul), Şengül Karslı (İstanbul), Cüneyt Yüksel (İstanbul), Selman Oğuzhan Eser (Karaman), Halil Uluay (Kastamonu), Bülent Tüfenkci (Malatya), Orhan Kırcalı (Samsun), Mustafa Arslan (Tokat), Fahrettin Tuğrul (Uşak), Saffet Bozkurt (Zonguldak)

CHP

Süleyman Bülbül (Aydın), Turan Taşkın Özer (İstanbul), Deniz Yücel (İzmir), İsmail Atakan Ünver (Karaman), Gizem Özcan (Muğla), Cumhur Uzun (Muğla)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Onur Düşünmez (Hakkari), Dilan Kunt Ayan (Şanlıurfa), Zülküf Uçar (Van)

MHP

Halil Öztürk (Kırıkkale), Yücel Bulut (Tokat)

İYİ PARTİ

Hakan Şeref Olgun (Afyonkarahisar), Lütfullah Kayalar (Yozgat)

Millî Savunma Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Adalet ve Kalkınma Partisi

İbrahim Ethem Taş (Antalya), Feyzi Berdibek (Bingöl), Refik Özen (Bursa), Ayhan Salman (Bursa), Mehmet Uğur Gökgöz (Isparta), Mehmet Ali Çelebi (İzmir), Hulusi Akar (Kayseri), Mustafa Kaplan (Kırıkkale), Abdullah Ağralı (Konya), İbrahim Ufuk Kaynak (Ordu), Muhammed Avcı (Rize), Mehmet Ali Cevheri (Şanlıurfa), Abdürrahim Dusak (Şanlıurfa)

CHP

Uğur Bayraktutan (Artvin), Özgür Ceylan (Çanakkale), Aşkın Genç (Kayseri), Ahmet Önal (Kırıkkale), Metin İlhan (Kırşehir), Tahsin Becan (Yalova)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Mehmet Kamaç (Diyarbakır), Öznur Bartin (Hakkari), Vezir Çoşkun Parlak (Hakkari)

MHP

Saffet Sancaklı (Kocaeli), Konur Alp Koçak (Konya)

İYİ Parti

Ayyüce Türkeş Taş (Adana), Dursun Ataş (Kayseri)

İçişleri Komisyonu

Adalet ve Kalkınma Partisi

Hasan Arslan (Afyonkarahisar), Osman Gökçek (Ankara), Kemal Çelik (Antalya), Turan Bedirhanoğlu (Bitlis), Yusuf Ahlatcı (Çorum), Azmi Ekinci (İstanbul), İsmail Erdem (İstanbul), Süleyman Soylu (İstanbul), Mevlüt Kurt (Kahramanmaraş), Mehmet Şahin (Kahramanmaraş), Şaban Çopuroğlu (Kayseri), İhsan Koca (Malatya), Mehmet Faruk Pınarbaşı (Şanlıurfa)

CHP

Evrim Karakoz (Aydın), Yaşar Tüzün (Bilecik), Melih Meriç (Gaziantep), Ali Öztunç (Kahramanmaraş), Murat Çan (Samsun), Eylem Eruğ Ertuğrul (Zonguldak)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Sırrı Sakık (Ağrı), Çiçek Otlu (İstanbul), Kamuran Tanhan (Mardin)

MHP

İsmail Akgül (Bolu), Ahmet Erbaş (Kütahya)

İYİ PARTİ

Ömer Karakaş (Aydın), Burhanettin Kocamaz (Mersin)

Dışişleri Komisyonu

Adalet ve Kalkınma Partisi

Asuman Erdoğan (Ankara), Fuat Oktay (Ankara), Mustafa Canbey (Balıkesir), Mahmut Rıdvan Nazırlı (Elâzığ), Derya Bakbak (Gaziantep), Ali Şahin (Gaziantep), Derya Ayaydın (İstanbul), Seda Gören Bölük (İstanbul), Sena Nur Çelik (İstanbul), Tuğba Işık Ercan (İstanbul), Zafer Sırakaya (İstanbul), Ceyda Bölünmez Çankırı (İzmir), Ziya Altunyaldız (Konya)

CHP

Talih Özcan (Düzce), Utku Çakırözer (Eskişehir), Mehmet Güzelmansur (Hatay), Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul), Namık Tan (İstanbul), Süreyya Öneş Derici (Muğla)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Tulay Hatımoğulları Oruç (Adana), Sema Çağlar Gökalp (Bitlis), Cengiz Çiçek (İstanbul)

MHP

Kamil Aydın (Erzurum), İsmail Özdemir (Kayseri)

İYİ PARTİ

Bilal Bilici (Adana), Kürşad Zorlu (Ankara)

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

Adalet ve Kalkınma Partisi

Zehranur Aydemir (Ankara), Mehmet Emin Öz (Erzurum), Ayşen Gürcan (Eskişehir), Kemal Karahan (Hatay), Mustafa Hulki Cevizoğlu (İstanbul), Yücel Arzen Hacıoğulları (İstanbul), Ayşe Böhürler (Kayseri), Mehmet Akif Yılmaz (Kocaeli), Latif Selvi (Konya), Mahmut Özer (Ordu), Nazım Maviş (Sinop), Rukiye Toy (Sivas), Yılmaz Büyükaydın (Trabzon)

CHP

Deniz Demir (Ankara), İsmet Güneşhan (Çanakkale), Hikmet Yalım Halıcı (Isparta), Fethi Açıkel (İstanbul), Mustafa Adıgüzel (Ordu9, Nurten Yontar (Tekirdağ)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Gülüstan Kılıç Koçyiğit (Kars), Beritan Güneş Altın (Mardin), Gülcan Kaçmaz Sayyiğit (Van)

MHP

Filiz Kılıç (Nevşehir), İlyas Topsakal (Samsun)

İYİ Parti

Şenol Sunat (Manisa), Hüsmen Kırkpınar (İzmir)

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu

Adalet ve Kalkınma Partisi

Kaan Koç (Ardahan), Seda Sarıbaş (Aydın), Ferhat Nasıroğlu (Batman), Halil Eldemir (Bilecik), Mustafa Oğuz (Burdur), Ayhan Gider (Çanakkale), Şamil Ayrım (İstanbul), Mustafa Demir (İstanbul), Hulusi Şentürk (İstanbul), Ali İnci (Sakarya), Mervan Gül (Siirt), Adil Karaismailoğlu (Trabzon), Vehbi Koç (Trabzon)

CHP

Sururi Çorabatır (Antalya), Mustafa Sarıgül (Erzincan), Gökan Zeybek (İstanbul), Hasan Baltacı (Kastamonu), Gülcan Kış (Mersin), Ulaş Karasu (Sivas)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Zeynep Oduncu (Batman), George Aslan (Mardin), Sabahat Erdoğan Sarıtaş (Siirt)

MHP Milliyetçi Hareket Partisi

Semih Işıkver (Elâzığ), Ertuğrul Gazi Konal (Giresun)

İYİ Parti

Ersin Beyaz (İstanbul), Yavuz Aydın (Trabzon)

Çevre Komisyonu

Adalet ve Kalkınma Partisi

Muhammet Müfit Aydın (Bursa), Emel Gözükara Durmaz (Bursa), Mehmet Galip Ensarioğlu (Diyarbakır), Nilhan Ayan (İstanbul), Müşerref Pervin Tuba Durgut (İstanbul), Murat Kurum (İstanbul), Ömer Oruç Bilal Debgici (Kahramanmaraş), Cemil Yaman (Kocaeli), Tahir Akyürek (Konya), İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak (Malatya), Kadem Mete (Muğla), Mehmet Emin Şimşek (Muş), Gökhan Diktaş (Tekirdağ)

CHP

Ediz Ün (Edirne), Gürsel Erol ( Elâzığ), Nermin Yıldırım Kara (Hatay), Suat Özçağdaş (İstanbul), Murat Bakan (İzmir), Vecdi Gündoğdu (Kırklareli)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Perihan Koca (Mersin), Mehmet Zeki İrmez (Şırnak), Ayten Kordu (Tunceli)

MHP

Sadir Durmaz (Ankara), Ekrem Gökay Yüksel (Balıkesir)

İYİ Parti

Hasan Toktaş (Bursa), Seyithan İzsiz (İstanbul)

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

Adalet ve Kalkınma Partisi

Vedat Bilgin (Ankara), Tuba Vural Çokal (Antalya), Orhan Ateş (Bayburt), Zeki Korkutata (Bingöl), Erol Keleş (Elâzığ), Ümmügülşen Öztürk (İstanbul), Sevan Sıvacıoğlu (İstanbul), Halit Yerebakan (İstanbul), Tuba Köksal (Kahramanmaraş), Sadettin Hülagü (Kocaeli), İsmail Çağlar Bayırcı (Kütahya), Hakan Aksu (Sivas), Cüneyt Aldemir (Tokat)

CHP

Burhanettin Bulut (Adana), Serkan Sarı (Balıkesir), Kayıhan Pala (Bursa), Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul), Mühip Kanko (Kocaeli), Ali Karaoba (Uşak)

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Heval Bozdağ (Ağrı), Keziban Konukcu Kok (İstanbul), Ömer Faruk Gergerlioğlu (Kocaeli)

MHP

Fevzi Zırhlıoğlu (Bursa), Pelin Yılık (Çankırı)

İYİ Parti

Yüksel Arslan (Ankara), Ahmet Eşref Fakıbaba (Ankara)

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Abdullah Doğru (Adana), Ruken Kilerci (Ağrı), Hasan Çilez (Amasya), Adem Korkmaz (Burdur), Cantürk Alagöz (Iğdır), Vahit Kirişçi (Kahramanmaraş), Mehmet Baykan (Konya), Faruk Kılıç (Mardin), Yakup Otgöz (Muğla), Süleyman Özgün (Nevşehir), Lütfi Bayraktar (Sakarya), Hikmet Başak (Şanlıurfa), Mestan Özcan (Tekirdağ)

CHP

Ayhan Barut Adana, Orhan Sarıbal Bursa, Bekir Başevirgen Manisa, Ömer Fethi Gürer Niğde, Barış Karadeniz Sinop, İlhami Özcan Aygun Tekirdağ

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Nejla Demir Ağrı, Ferit Şenyaşar Şanlıurfa, Sinan Çiftyürek Van

MHP

Muharrem Varlı Adana, Hilmi Durgun Antalya

İYİ Parti

Turan Yaldır Aksaray, Ünal Karaman Konya

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

Adalet ve Kalkınma Partisi

Faruk Aytek Adana, Yusuf Ziya Aldatmaz Bartın, Mustafa Varank Bursa, Şahin Tin Denizli, İrfan Çelikaslan Gaziantep, Mehmet Eyup Özkeçeci Gaziantep, Bayram Şenocak İstanbul, Adem Çalkın Kars, Mustafa Hakan Özer Konya, Cevahir Uzkurt Niğde, Arslan Tatar Şırnak, Abdulkadir Akgül Yozgat, Ahmet Çolakoğlu Zonguldak

CHP

Müzeyyen Şevkin Adana, Türker Ateş Bolu, Şeref Arpacı Denizli, Ednan Arslan İzmir, Nail Çiler Kocaeli, Talat Dinçer Mersin

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Öznur Bartin Hakkâri, Keziban Konukcu Kok İstanbul, Ömer Öcalan Şanlıurfa

MHP

Abdurrahman Başkan Antalya, İzzet Ulvi Yönter İstanbul

İYİ Parti

Rıdvan Uz Çanakkale, İdris Nebi Hatipoğlu Eskişehir

Dilekçe Komisyonu

Adalet ve Kalkınma Partisi

Sunay Karamık Adana, Nurettin Alan İstanbul, Behiye Eker İstanbul, Ahmet Salih Dal Kilis, Cevahir Asuman Yazmacı Şanlıurfa, Süleyman Şahan Yozgat

CHP

Ahmet Baran Yazgan Edirne, İbrahim Arslan Eskişehir, Hasan Ufuk Çakır Mersin

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Yılmaz Hun Iğdır

MHP

Mehmet Taytak Afyonkarahisar

İYİ Parti

Metin Ergun Muğla

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri Aday Listesi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Resul Kurt Adıyaman, Hüseyin Altınsoy Aksaray, Orhan Yegin Ankara, Ahmet Kılıç Bursa, Nilgün Ök Denizli, Ejder Açıkkapı Elâzığ, Yaşar Kırkpınar İzmir, Necmettin Erkan Kırşehir, Sami Çakır Kocaeli, Orhan Erdem Konya, Seydi Gülsoy Osmaniye, Ertuğrul Kocacık Sakarya, Ersan Aksu Samsun, Mehmet Muş Samsun, İsmail Güneş Uşak

CHP

Cavit Arı Antalya, Mustafa Erdem Antalya, Rahmi Aşkın Türeli İzmir, Cevdet Akay Karabük, Veli Ağbaba Malatya, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Manisa, Tahsin Ocaklı Rize

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

Tulay Hatımoğulları Oruç Adana, Mehmet Rüştü Tiryaki Batman, Sezai Temelli Muş

MHP

İsmail Faruk Aksu İstanbul, Mustafa Baki Ersoy Kayseri, Mustafa Kalaycı Konya

İYİ Parti

Mehmet Satuk Buğra Kavuncu İstanbul, Ümit Özlale İzmir.

Ahmet Umur Öztürk



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.