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TBMM meclis araştırması komisyonu çalışmalarına başladı

TBMM meclis araştırması komisyonu çalışmalarına başladı
TBMM meclis araştırması komisyonu çalışmalarına başladı

Bartın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu üye seçiminin ardından bugün çalışmalarına başladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın milletvekili Yılmaz Tunç, "Yargının gerçekleştirmekte olduğu adli soruşturma ve kovuşturma sürecinin yanı sıra TBMM Araştırma komisyonunun da kazanın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Sadi Uzun
 

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