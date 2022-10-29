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TBMM önünden ilk Meclis binasına '29 Ekim' korteji

TBMM önünden ilk Meclis binasına '29 Ekim' korteji
TBMM önünden ilk Meclis binasına '29 Ekim' korteji

Ankara'da Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü kutlamalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden ilk Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda TBMM önünden Ulus'taki ilk Meclis binasına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısından başlayan yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak, bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Askerler büyük boy Atatürk posteri taşırken, yabancı okullardan gelen öğrenciler de ellerindeki Türk bayrakları ile yürüyüşte yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortej, vatandaşların alkışları arasında geçişini tamamladı. Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü ilk Meclis önünde son buldu.

Doğukan Gürel -  Karaduman - Muhammed Musab Gümüşer

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