TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: 'Nitelikli insan ve sermaye göçü azalıyor'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Kentte basın mensuplarıyla bir araya gelen Yılmaz, Türkiye'nin 2023 sonrasında da büyümeye devam edeceğinin altını çizdi. Yılmaz, “2023 ve sonrasında da Türkiye büyümeye devam edecek. Türkiye belirli bir eşiğe gelmiş durumda. Bu eşiği atlamamız gerekiyor. Gelişmekte olan ülkeler liginden gelişmiş ülkeler ligine geçmemiz gerekiyor. Tabiri caizse birinci ligi yakalamamız lazım. Bunun çabası içindeyiz. 2023 sonrasında artık 2053'ü, 2071'i tartışan bir Türkiye olacak. Savunma sanayisinden sağlık endüstrilerine, yazılımdan gıda sektörüne birçok alanda yeni hamlelerle, yeni teknolojilerle nitelikli insana ve bilgiye dayalı bir ekonomik yapı inşa ederek inşallah gelişmiş ülkeler arasındaki yerimizi alacağız. Bu bir süreç ve kolay değil, yapısal dönüşüm hemen sağlanmıyor ama Türkiye emin adımlarla daha gelişmiş bir ülke olma yolunda ilerliyor” diye konuştu.

“Nitelikli insan ve sermaye göçü azalıyor”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağlanan huzur ortamıyla birlikte nitelikli insan ve sermaye göçünün azaldığına dikkat çeken Yılmaz, “Topyekun bunu yaparken bölgeler arasındaki dengesizlikleri giderme noktasında yine Türkiye son dönemlerde çok önemli başarılar sergiliyor. Bizim yaşadığımız bölge doğu ve güneydoğu son dönemlerde en dinamik bölgelerden. Özellikle huzur ve güven ortamının pekişmesiyle birlikte yatırım ortamı da iyileşmiş durumda. Daha çok turist bölgemizi ziyaret ediyor, daha çok yatırımcı geliyor. Bölgede daha fazla insan yaşamayı tercih ediyor. Nitelikli insan ve sermaye göçü azalıyor. Dolayısıyla bölgemizde de ciddi bir hamle var. Bunun en güzel örneklerinden biri tanesi de Bingöl diye düşünüyorum" dedi. Bir süt firmasının Bingöl'e yatırım yaptığını anlatan Yılmaz, "Gerçekten Bingöl'ün kaderini etkileyecek ölçekte bir yatırım. Doğrudan istihdamın ötesinde, dolaylı etkileriyle çok ciddi bir yatırım gerçekleşti. 50 bin insanın göç etmesine engel olan, kalan nüfusun da 3'te 1 oranında gelirini arttıran bir projeden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bingöl'de keşfedilen demir rezervi ile birlikte 550 milyon dolarlık bir yatırım yapılacağının öngörüldüğünü aktaran Yılmaz, “Bingöl, son dönemlerde çok büyük bir yatırım daha kazanmak üzere. Bu da demir cevheri ile ilgili. Belirli bir süredir sondaj çalışmaları yürütülüyordu. En son müjdeli haberleri aldık diyelim. 300 milyon ton şu an itibarıyla keşfedilmiş bir demir cevheri rezervi. 550 milyon dolar ilk aşamada bir yatırım öngörülüyor. Bingöl'de bugüne kadar yapılmış en büyük yatırım olacak. Doğrudan bin kişiye istihdam sağlayacak, dolaylı olarak da çok büyük etkileri olacak bir proje. Bu alanda da heyecanla bekliyoruz” dedi.

Muhammet Ali Çiftçi

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