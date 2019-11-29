İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışma

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışma
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışma

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışma çıktı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürken AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında terör tartışması çıktı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, muhalif olanlara karşı düşman hukuku uygulandığını ileri sürdü. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ise kimsenin Kürtlere karşı olmadığını belirterek, “Dini, dili, ırkı ne okursa oldun herkes Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşıdır” dedi.
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise belediye başkanlarının neden görevden alındığını sordu.
AK Parti Bursa Milletvekili Uğur Aydemir de Katırcıoğlu'na açıklama yapmak için HDP sıralarına yürüdü. Tartışmanın devam etmesi üzerine Elvan oturuma ara verdi. Ara verdikten sonra da tartışma devam etti.
AK Parti Bursa Milletvekili Uğur Aydemir ‘sor bakalım terörü destekleyen var mı' şeklinde soru sordu.
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise belediyle başkanlarının terör iltisakı nedeniyle görevden alındığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Katırcıoğlu'na "PKK terör örgütü desene. Söyle. Diyemiyorsun değil mi" ifadelerini kullandı.

Katırcıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın oturduğu bölüme gidip, PKK'yı kastederek, "Ben bunu söyledim. Niye diyemeyelim" cevabını verdi.

Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma sona erdi.

Ahmet Umur Öztürk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.