TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu üyeleri bir araya geldi. KKTC Cumhuriyet Meclisinde yer alan Zalihe Çavuşoğlu Salonunda toplanan üyeler, KKTC milletvekilleri ile istişare toplantısı düzenledi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi TBMM Dostluk Grubu Başkanı ve KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili olan İzlem Gürçağ Altuğra toplantının başında yaptığı konuşmada, içinden geçilen süreçte parlamentolar arasındaki dostluğun ne denli önemli olduğunun görüldüğünü kaydetti. Parlamenter diplomasi çerçevesinde ülkeler arasındaki anlayışın geliştirilmesi, çeşitli konularda görüş alışverişlerinin oluşturulması ve uluslararası platformlarda birlikte geliştirilecek stratejik planlar çerçevesinde karşılıklı ziyaretlerin önemine dikkati çeken Altuğra, iki ülkeparlamenterlerinin birbirlerini yakından tanımasının da aynı derecede önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin desteği ile KKTC'nin sesinin dünyaya duyurulmasında yol haritasının çizilmesinin toplantılarının bir diğer gündemi olacağını kaydeden Altuğra, "Hem ülkelerimiz hem de parlamentolarımız arasında zaten var olan bağlarının daha da güçlendirilmesi adına, aynı zamanda Anavatan Türkiye'nin varlığında sesimizi dünyaya duyurmanın da yol haritasını çizmek bizim toplantı amaçlarımız arasındadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, iki devlet arasında başarılı anlaşmalara imzaların atılacağına inancını dile getiren Altuğra, "Aynı millete mensup Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletlerinin parlamenterleri olarak bizler, ileriye yönelik anlamlı çalışmalara başarı imzalarımızı atacağımıza inancım tamdır" dedi.

TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Meclisi'nin Türkiye'ye verdiği önemin net bir şekilde hissedildiğini kaydetti. Bu grubun, sözde bir dostluk grubu olarak değil, aktif çalışmalar gerçekleştiren bir grup olacağını belirten Erdem, grupta yer alan TBMM mensubu milletvekillerinin KKTC temasları kapsamında birçok bilgi edindiğini ve bu bilgilerin özellikle uluslararası temaslarda KKTC'nin haklarının savunulması noktasında çok yararlı olacağını dile getirdi.

KKTC'den toplantıya katılım sağlayanlar arasında ise, Cumhuriyet Meclisi'nden Dostluk Grubu Başkan Vekili Teberrüken Uluçay ile Yönetim Kurulu üyeleri, Girne Milletvekili Zeki Çeler, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan ve İskele Milletvekili Yasemi Öztürk yer aldı. TBMM Dostluk Grubu'ndan ise, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş toplantıya katılım sağladı.

Emir Abdurrahman Bulut

