TBMM'de bütçe görüşmelerinde gerginlik

TBMM Genel Kurulunda 2023 bütçe görüşmeleri devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşma yaptığı esnada AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında tartışma çıktı. Diğer milletvekilleri tartışmayı ayırmak üzere iki milletvekilinin yanına gitti. Bu sırada AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu arasında da tartışma çıktı. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.

Ahmet Umur Öztürk

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