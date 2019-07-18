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TBMM'de dört partiden “Doğu Akdeniz” bildirisi

TBMM'de dört partiden “Doğu Akdeniz” bildirisi
TBMM'de dört partiden “Doğu Akdeniz” bildirisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dört parti AB yaptırımlarına karşı ortak bildiri yayınladı.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiri yayınladı. Bildiride şunlar kaydedildi:
“Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri konusunda Avrupa Birliği ülkeleri ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında uzun bir süredir devam eden bölgede bulunan hidrokarbon kaynakları paylaşılma konusundaki tavırlarını, orada Kıbrıs Türk ve Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelen tavırlarını telin ediyoruz. Bu yönde siyaset yürüten bütün çevrelerin politikalarına karşı olduğumuzu bildiriyoruz. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısında sonuç bildirgesindeki açıklanan yaptırımları hukuka aykırı ve kabul dilemez buluyoruz. Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının koruyacak kudrete sahip olduğu da herkes tarafından bilinmek zorundadır.”  

Ahmet Umur Öztürk

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