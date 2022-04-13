TBMM'de fiili gensoru tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda fiili gensoru tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gensoru maddesinin gelmesi için Meclisin irade koyması gerektiğini belirterek, süreleri fiili gensoru gibi kullanacaklarını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, iç tüzüğe göre konu dışına çıkan milletvekillerinin kürsü konuşmaları sırasında mikrofonların kesilmesini istedi. CHP İstanbul milletvekili Yunus Emre, Birleşmiş Milletler raportörünün tespitine işaret ederek, Veliaht Prens Selman'ın ifadelerini aktardı.

Ahmet Umur Öztürk