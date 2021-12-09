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TBMM'de gerginlik

TBMM'de gerginlik
TBMM'de gerginlik

Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerginlik yaşandı.

2022 bütçe görüşmeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri devam ediyor. TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi. Ara verdikten sonra İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk uygunsuz el hareketi yaptı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri Öztürk'e tepki gösterdi. Öztürk ile AK Parti milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ahmet Umur Öztürk

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