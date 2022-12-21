TBMM'de HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin oturum

TBMM Genel Kurulunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel adına HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki savunma yaptı. Tiryaki, Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonun 17 Şubat 2022 tarihinde toplandığını hatırlatarak, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Partili vekillerinin oylarıyla Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının TBMM'ye teklif edilmesine karar verildiğini söyledi. Tiryaki, “1 Mart 2022 tarihinde de çok tarihi bir günde Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan oylamayla sevgili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Şimdi Semra Güzel'in ivedi olarak, hızlıca milletvekilliği görevinin sona ermesinden önce dokunulmazlığının kaldırılmasını gerektirecek bir neden var mıydı? Bizce yoktu” ifadelerini kullandı.

Tiryaki'nin savunması yaklaşık iki saat sürdü. TBMM Genel Kurulunda Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin yarın oylama yapılacak.

Güzel'in PKK militanı ile fotoğrafları yayınlanmıştı. Daha sonra Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu tarafından Güzel'in Genel Kurul görüşmelerine altı birleşimden fazla katılmadığı tespiti yapılmıştı. Bunun üzerine Karma Komisyon, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi kararını vererek, Genel Kurula sevk etmişti.

Ahmet Umur Öztürk

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