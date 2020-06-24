TBMM'de yeni koronavirüs tedbirleri

Covid-19 salgınından kaynaklanan risk ve tehditlerin Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde en aza indirilmesini sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla oluşturulan Koronavirüs (Covid-19) Kriz Yönetim Komisyonu toplanarak alınacak yeni tedbirleri ele aldı. Bu çerçevede hazırlanan ve TBMM Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan genelge ile duyurusu yapıldı.

Alınacak tedbirler şöyle sıralandı:

“100. Yıl Bahçe Lokantası ve Üyeler Lokantası hariç tüm lokantaların kapatılmasıyla bütün personele kumanyaları Destek Hizmetleri Başkanlığınca görev yerlerinde dağıtılmaya başlanacak. Kış Bahçeleri'nde ve 100. Yıl Bahçe Lokantası'nda bulunanlar hariç olmak üzere TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde bulunan bütün çay ocakları servis yapmayacak.

Personel, yerleşke içinde sosyal mesafe, maske ve el hijyeni başta olmak üzere temizliğe hassasiyetle riayet edecek. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı tarafından pandemi timleri oluşturulacak, bu timler alınan kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak, TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde ortaya çıkacak ihlaller için tutanak düzenleyebilecek ve tutanaklara istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.”

Ahmet Umur Öztürk

