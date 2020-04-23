TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlanıyor

TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla Mecliste düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekilleri, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı. Törende Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Korona virüs sebebiyle törene katılanlara maske dağıtıldı.



Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı sebebi ile Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir oldu. Bakan Selçuk ve beraberindeki heyetin Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan ve üzerinde "Milli Eğitim Bakanlığı" yazan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı'nı okuyan Bakan Selçuk ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan özel defteri imzalayan Bakan Selçuk, deftere şu ifadeleri yazdı:

“Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak ve bu anlamlı günün gururunu yaşamak için huzurundayız. Vatanın kurutuluş mücadelesini vakur duruşuyla yöneten ‘Gazi Meclis' unvanına sahip Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin istiklal ve istikbal yolunda gösterdiği azim ve kararlığı tüm dünyaya ilan etmiş birlik ve beraberliğimizin timsali olmuş, milli iradenin tekamülünü doğrudan üstlenmiştir. Bugünün çocuklarını yarınlarımızı inşa edecek nesillerimiz olarak görüyoruz. Her bir çocuğumuzun yaşamına dokunmak için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu bilinçle evlatlarımızı, milli ve manevi değerlere bağlı evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek için büyük uğraşlar veriyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çocuklara armağan ettiğiniz ve bugünlerde evlerinde kalan ama yürekleri huzurunuzda bizimle atan yavrularımızın bu anlamlı gününü büyük bir gururla kutluyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği ve 100. şeref yılına kavuştuğumuz bu günü bizlere armağan ettiğiniz için size derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Yunus Emre Kartal - Emin Kuvat - Nurullah Geylani - Ömer Çetin

