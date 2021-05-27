TBMM'ye 11 dokunulmazlık dosyası sevk edildi

TBMM'ye 11 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası sevk edildi. Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık ile HDP'li Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Muş Milletvekili Şevin Coşkun'a ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Ahmet Umur Öztürk