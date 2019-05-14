TBMM'ye girmeye çalışan DHKP/C terör örgütü ile irtibatlı iki şahıs yakalandı

Bugün saat 15.00 sıralarında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut TANAL'ı ziyaret edeceklerini beyan ederek TBMM ziyaretçi kabul salonuna gelen biri kadın 2 şahıs tarafından Meclis çalışanını rehin almak isterken, güvenlik görevlilerinin müdahelesi sonucu etkisiz hale getirildi. Yakalanan şahısların üst aramalarında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu (uzman ekiplerce etkisiz hale getirilmiştir) ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu.



DHKP/C terör örgütü ile irtibatlarına yönelik bilgiler bulunan şahıslardan M.Z. hakkında terör örgütü propagandası yapmak, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet ve hakaret suçlarından (5) adet açık ceza dava dosyası bulunuyor.

Yakalanan diğer şahıs E.Y. hakkında ise ‘Terör Örgütü Adına Eylem ve Faaliyetlerde Bulunmak' suçundan Kocaeli/Kandıra Cezaevi'nde bir süre tutuklu kaldığı, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet suçlarından (13) adet açık ceza dava dosyası bulunduğu, hakaret suçundan ise aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Açıklama geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ziyaretçi Kabulüne gelerek görevli personele ucunda jilete benzer madde sarılı kalem ile saldıran Mulla ZİNCİR ve Eylem YÜCEL isimli şahıslar TBMM Koruma Daire Başkanlığı personelince orantılı güç kullanılarak etkisiz hale getirilerek yakalanmışlardır.

Eylem YÜCEL'in yanında bulunan çanta içerisinde yapılan aramada “Bomba Düzeneğine Benzer Dışarısında Kablolar bulunan Bantlanmış Siyah Kutu” bulunmuş, Bomba Uzmanlarınca yapılan kontrolde içerisinin boş olduğu anlaşılmıştır.

Adı geçen şahısların yapılan UYAP/ARŞİV tetkikinde;

DHKP/C terör örgütü üyesi olmak, örgüt propagandası yapmak, Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama suçlarından bir çok suç kaydının olduğu ve haklarında açılmış kamu davalarının bulunduğu tespit edilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..