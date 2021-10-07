TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Pezük: 'Pandemide günlük 10 sefere kadar düşen sefer sayılarımızı 40 sefere çıkardık'

Türkiye'nin alanında en önemli ulaştırma ve haberleşme odaklı etkinliği olan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ikinci gününde devam etti. Lojistik, mobilite ve dijitalleşme temalı şura sonucunda, Sektör Çalışma Gruplarının, vizyon kurulunun ve akademik danışmanların destekleriyle ‘‘Türkiye Ulaştırma Politikası Strateji Belgesi'', ‘‘Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu ve Haberleşme Sektör Raporları'' ve ‘‘Lojistik, Dijitalleşme, Mobilite Vizyon Raporları'' çıktılarına ulaşılması hedefleniyor.

Atatürk Havalimanı C Terminali Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şura sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Hasan Pezük, pandemiye rağmen yolcu ve yük taşımacılığında önemli bir başarı sağladıklarını belirtti.

“YHT'lerde yüzde 60 civarı, konvansiyonel trenlerde yüzde 80 civarı düşüş gerçekleşti”

Pandeminin ulaşım üzerindeki etkilerinden bahseden TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Pezük, “2019 yılında toplam 164 buçuk milyon olan yolcu sayımız, 2020 yılında pandeminin etkisiyle 99 buçuk milyonlara kadar düştü. Bu da yüzde 40'lık bir yolcu azalması olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında YHT'lerde yüzde 60 civarı, konvansiyonel trenlerde ise yüzde 80 civarı yolcu taşımacılığımızda düşüş gerçekleşti. Hatta bu dönem dönemsel kapanma ve yüzde 50 taşıma senaryoları ile farklı senaryolarda işletme yapmak zorunda kaldık. Temmuz ayı itibariyle başlayan normalleşme süreci sonucunda şuanda eski sayılarımıza yaklaşmaya çalışıyoruz. Özellikle yüksek hızlı tren setleriyle ilgili günlük sefer sayılarımızı artırıyoruz. Pandemi döneminde günlük 10 sefere kadar düşen sefer sayılarımızı, bugün itibariyle 40 sefere çıkarmış bulunuyoruz. Yılsonunda da günlük 52 sefere tabi yolculuk taleplerine göre ulaşmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Toplamda yüzde 2'lik bir yük artışı yakaladık”

Yük taşımacılığındaki artışa vurgu yapan Pezük, “2019 pandemi öncesi toplam yük taşımamız 29.3 milyon civarında. Ancak özellikle uluslararası yük trafiğimizin 2020 yılında artmasıyla yüzde 36'lık bir artış gerçekleşti. Toplamda yüzde 2'lik bir yük artışı yakaladık. Bu yıl ile geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 18 civarı artıdayız. Bu da yük taşımacılığında gelecek için bizi çok fazla sevindiren bir gelişme. Çağımız artık mobilite, artık nesnelerin internetini big data, otonom teknolojileri konuşuyoruz. Burada da genellikle demiryolu alt yapısında, gerek taşımacılık faaliyetlerimizde bu teknolojileri bütün yönleriyle, diğer ülkelerde ne varsa belki fazlasıyla kendi kurumlarımızla yerlilik ve millilik esasıyla hedeflerini de gözeterek ileri ki süreçte de kullanmaya çalışacağız” diye konuştu.

Sümeyye İnal - Alper Suat Tutaşı