TCDD uyardı, "hatlardan uzak durun"

TCDD'den yapılan açıklamada, Sivas'ta yapımına devam edilen yüksek hızlı tren hattın da İnşaatı tamamlanan; Boğazköprü-Tuzhisar, İhsanlı-Sarıdemir arasında bulunan demiryolu elektrifikasyon hatlarına, 26 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 27 bin 500 Volt enerji verileceği duyuruldu. Vatandaşlardan elektrik akımına kapılma ihtimaline karşı; elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmemeleri, direklere dokunmamaları, iletkenlere yaklaşmamaları ve yere düşen tellerle temas kurmamaları istendi.

Muhammed Caner Atalay

