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TCDD uyardı, "hatlardan uzak durun"

TCDD uyardı,
TCDD uyardı, "hatlardan uzak durun"

TCDD'den yapılan uyarıda Sivas'ta yapımı tamamlanan demiryolu hattına enerji vereceğini belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

TCDD'den yapılan açıklamada, Sivas'ta yapımına devam edilen yüksek hızlı tren hattın da İnşaatı tamamlanan; Boğazköprü-Tuzhisar, İhsanlı-Sarıdemir arasında bulunan demiryolu elektrifikasyon hatlarına, 26 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 27 bin 500 Volt enerji verileceği duyuruldu. Vatandaşlardan elektrik akımına kapılma ihtimaline karşı; elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmemeleri, direklere dokunmamaları, iletkenlere yaklaşmamaları ve yere düşen tellerle temas kurmamaları istendi.

Muhammed Caner Atalay
 

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