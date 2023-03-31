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TCDD'den Ankara-Sivas YHT hattı için yüksek gerilim uyarısı yapıldı

TCDD'den Ankara-Sivas YHT hattı için yüksek gerilim uyarısı yapıldı
TCDD'den Ankara-Sivas YHT hattı için yüksek gerilim uyarısı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan hat kesimlerine 27.500 volt gerilim verileceğini duyurdu.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, “Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimlerine 03.04.2023 Pazartesi saat 08:00'dan itibaren 27.500 volt gerilim verilecektir. Elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, “03.04.2023 tarihinden itibaren Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Ankara-Kırıkkale arasında tamamlanan elektrikli tren havai (katener) hat kesimlerinde 27.500 volt gerilim verilecektir” denildi.

Musa Erdoğan

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