TCDD'den yüksek gerilim uyarısı

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, "Elektrifikasyon Tesisleri Kurulumu çalışmaları kapsamında Eskişehir-Kütahya-Balıkesir demiryolu hattının, yapımı tamamlanan Piribeyler-Sindirler ve Balıkesir istasyonları arası demiryolu hattına 10 Mayıs 2019 tarihinden itibaren 27 bin 500 Volt yüksek gerilim verilecektir. Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmak can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir" uyarısı yapıldı.

Hüseyin Tokmak