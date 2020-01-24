TCDD'den zam iddialarına videolu paylaşım



Son zamanlarda medya organlarında çıkan 'hızlı tren abonman bilet fiyatlarına zam yapıldı' şeklindeki haberlerin gündeme gelmesiyle açıklamalar yayımlayan TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, son olarak sosyal medya hesabından 'Türkiye'de hızlı ve konforlu yolculuğun adı: #YHT, abonman indirimlerinde yapılan değişiklik zam değildir. Normal tarifeli yolcu fiyatlarında değişiklik yapılmamıştır" notuyla bir video paylaştı. Video içeriğinde, fiyatlarda yapılan değişikliğin zam olmadığı, yeni fiyatlandırmada da abonman biletin normal bilete kıyasla daha uygun olduğu belirtildi.

Mevlüt Hasgül

