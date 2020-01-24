İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TCDD'den zam iddialarına videolu paylaşım

TCDD'den zam iddialarına videolu paylaşım
TCDD'den zam iddialarına videolu paylaşım

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, abonman fiyatlarına zam iddialarına sosyal medya hesabından, “Abonman indirimlerinde yapılan değişiklik zam değildir. Normal tarifeli yolcu fiyatlarında değişiklik yapılmamıştır" paylaşımıyla cevap verdi.

TCDD'den zam iddialarına videolu paylaşım - Tıkla İzle


Son zamanlarda medya organlarında çıkan 'hızlı tren abonman bilet fiyatlarına zam yapıldı' şeklindeki haberlerin gündeme gelmesiyle açıklamalar yayımlayan TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, son olarak sosyal medya hesabından 'Türkiye'de hızlı ve konforlu yolculuğun adı: #YHT, abonman indirimlerinde yapılan değişiklik zam değildir. Normal tarifeli yolcu fiyatlarında değişiklik yapılmamıştır" notuyla bir video paylaştı. Video içeriğinde, fiyatlarda yapılan değişikliğin zam olmadığı, yeni fiyatlandırmada da abonman biletin normal bilete kıyasla daha uygun olduğu belirtildi.

Mevlüt Hasgül
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.