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TCG Anadolu demir aldı, o anlar dron ile görüntülendi

TCG Anadolu demir aldı, o anlar dron ile görüntülendi
TCG Anadolu demir aldı, o anlar dron ile görüntülendi

Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, demir aldı. Dev gemi dron ile görüntülendi.

TCG Anadolu demir aldı, o anlar dron ile görüntülendi - Tıkla İzle

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda Pazartesi günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Toplam 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği dev gemi, bugün limandan demir aldı. İstanbul Boğazı'ndan geçecek TCG Anadolu gemisi, Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak.

Emre Baba
 

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