TCG Anadolu demir aldı, o anlar dron ile görüntülendi

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda Pazartesi günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Toplam 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği dev gemi, bugün limandan demir aldı. İstanbul Boğazı'ndan geçecek TCG Anadolu gemisi, Dolmabahçe'de 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacak.

Emre Baba



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