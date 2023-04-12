TCG Anadolu Marmara Denizi'nde test sürüşünde

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Erdoğan, envantere katılan TCG Anadolu Gemisi'nin Sirkeci'de vatandaşların ziyaretine açılacağını açıkladı. Marmara Denizi'nde test sürüşüne başlanan geminin daha sonra vatandaşların ziyaretine açılmak üzere Sirkeci'ye doğru hareket etmesi bekleniyor.

Halit Arslan

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.