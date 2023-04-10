TCG Anadolu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmiş olacak. TCG Anadolu 19 helikopter 30 SİHA aracını barındırabiliyor.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi bugün Türk Silahlı kuvvetleri envanterine giriyor. Yapımına Tuzla Sedef Tersanesinde başlanılan TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi tam 6 yıl sonra tamamlandı.

Dünya'nın ilk SİHA gemisine helikopter, katlanabilir kanatlı bayraktar TB3 ve ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma da iniş kalkış yapabilecek. Bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım sağlayacağı tören sonrası TCG Anadolu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmiş olacak.

Abdul Samet Kaya - Muhammed Talha Yazıcı



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