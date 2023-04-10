İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TCG Anadolu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine hazır

TCG Anadolu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine hazır
TCG Anadolu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine hazır

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmeye hazır.

TCG Anadolu Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine hazır - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmiş olacak. TCG Anadolu 19 helikopter 30 SİHA aracını barındırabiliyor.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi bugün Türk Silahlı kuvvetleri envanterine giriyor. Yapımına Tuzla Sedef Tersanesinde başlanılan TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi tam 6 yıl sonra tamamlandı.

Dünya'nın ilk SİHA gemisine helikopter, katlanabilir kanatlı bayraktar TB3 ve ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma da iniş kalkış yapabilecek. Bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılım sağlayacağı tören sonrası TCG Anadolu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmiş olacak.

Abdul Samet Kaya - Muhammed Talha Yazıcı
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.