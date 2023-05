TCG Anadolu'ya ilgi İzmir trafiğini kilitledi: Bakan Kasapoğlu araçtan inip yürüdü

İstanbul'un ardından İzmir'e gelen TCG Anadolu gemisi, İzmir Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılmıştı. 3 Mayıs'tan itibaren İzmirlilerin yoğun ilgisini gören TCG Anadolu'yu görmek isteyenler hafta sonu da yoğunluk oluşturdu. İzmir'in dört bir yanından Alsancak'ta bulunan TCG Anadolu'yu görmeye gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Alsancak'a çıkan Ankara Caddesi, Altınyol gibi ana arterlerde de trafik durma noktasına geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Uzun araç trafiği dron ile havadan görüntülenirken, TCG Anadolu'yu ziyarete gitmek için yola çıkan Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Adayı Dr. Mehmet Kasapoğlu da trafikte takılı kaldı. Bakan Kasaoğlu, çareyi aracından inerek yürümekte buldu. Araçlarından çıkan bazı vatandaşlar da, Bakan Kasapoğlu ile birlikte yürüyerek TCG Anadolu'nun bulunduğu İzmir Limanı'na ulaştı.

Bakan Kasapoğlu: "Ülkemizin savunma gücünü bir kez daha gördük"

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün TCG Anadolu savaş gemisini ziyaret etmek için yola çıktık ve bölgeye yaklaştığımızda trafik durmuştu. Bir an önce TCG Anadolu'ya ulaşmak için araçtan inip, İzmir Limanı'na doğru vatandaşlarımızla birlikte yürüdük. Milletimizi gururlandıran gemimizle, Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü yakından gördük. Bu ziyaretimizde Türk Deniz Kuvvetlerinin üstün teknolojik altyapısı, eğitimli personeli ve modern donanımı ile ülkemizin savunma gücünün ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu vesileyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde görev yapan kahraman askerlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin her zaman güçlü bir savunma gücüne sahip olması için askerlerimizin fedakarlıkları, cesaretleri ve kararlılıkları sayesinde mümkün olmaktadır" ifadelerini kullandı.

