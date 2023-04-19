TCG Anadolu'ya vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan TCG Anadolu gemisi ziyarete açılışının üçüncü gününde de binlerce vatandaşın akınına uğradı. Sarayburnu Limanı'nda demirleyen gemiyi görmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk kilometrelerce uzadı. Gemiyi ziyaret edenler, son derece mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

“Rezervasyona gerek yok, görmek isteyenler buyursun gelsin”

Ailesiyle birlikte gemiyi ziyarete Ali Polat, "Şu an bir Türk vatandaşı olarak çok gurur duydum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Gelip görsünler, gemimiz burada. Yapılamaz, edilemez diyenleri Sarayburnu'na bekliyoruz. Rezervasyona gerek yok, görmek isteyenler buyursun gelsin. Kalabalığı, vatandaşlarımızın devletine bağlılığına, devletine olan sevgisine, güvenine bağlıyorum. Devletine inanan, güvenen herkes şu an burada” dedi.

“Allah hainlere fırsat vermesin"

Şemsettin Şimşir isimli vatandaş gemiyi yapanlara teşekkür ederek, “Erdoğan yapıyorsa çok güzel yapar, Erdoğan yapıyorsa her bir şeyi doğrudur. Bu adam memleketini seven adam, halk da onu seviyor. Allah bu adama güç kuvvet versin, Allah hainlere de fırsat vermesin. Allah hainleri yerin dibine gömsün, bu adamı da yüceltsin” şeklinde konuştu.

“Allah bizim ömrümüzden alsın, Tayyip Bey'e versin”

Gemiyi görmek için iki gündür buraya geldiğini söyleyen Ahmet Uğur Özgür, "Türkiye'nin gururu TCG Anadolu'yu görmeye geldik. Dün de geldik ama aracımızı park edecek yer bulamadık. Bugün Elhamdülillah, gözümüzle gördük. İkinci gün tekrar geldik. Giremezsek bayramda tekrar geliriz. Tayyip Bey'in yaptığı bu eserler onun büyüklüğünü gösteriyor. Bir insan bu eserlerle gurur duymuyorsa onun kanından şüphe ederim. Allah bizim ömrümüzden alsın, Tayyip Bey'e versin. Bu seçimde zaten çok rahat kazanacak ama bundan sonrakilerde de İnşallah Tayyip Bey'in yolundan giden, aklı başında, vatanını milletini seven insanlar yine başımızda olmaya devam eder” diye konuştu.

"Bir Türk genci olarak gurur duydum”

Abdulsamet Kubat isimli genç ise, “Devletimizin böyle bir şeye sahip olması gerçekten gurur verici. İçeride Kızılelma vardı, SİHA'lar vardı. Gerçekten gurur verici. Bir Türk genci olarak gurur duydum” dedi.

Yunus Emre Şeker



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.