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TCG Anadolu'yu 2 günde 23 bin vatandaş ziyaret etti

TCG Anadolu'yu 2 günde 23 bin vatandaş ziyaret etti
TCG Anadolu'yu 2 günde 23 bin vatandaş ziyaret etti

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu’yu iki günde yaklaşık 23 bin vatandaş ziyaret etti.

TCG Anadolu gemisini görmek isteyen vatandaşlar 2 km kuyruk oluşturdu - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan TCG Anadolu gemisi Sarayburnu Limanı'nda dün vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiyi görmek isteyen vatandaşlar ilk günden beri sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Gemiyi ilk günde 8 bin 720 kişi ziyaret etti, bugün ise 14 bin 251 vatandaş ziyaret etti.

Zöhre Alagöz
 

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