İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TCG Anadolu'yu bir haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti

TCG Anadolu'yu bir haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti
TCG Anadolu'yu bir haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu bir haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti.

TCG Anadolu'yu bir haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti - Tıkla İzle

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'na demirlenerek geçen hafta pazartesi günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti. İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişi öncesi toplam 79 bin 274 kişi tarafından ziyaret edildi.

Geçiş sonrası gemi Sarayburnu Limanı'na demirleyerek yeniden ziyarete açıldı. TCG Anadolu bugün de 6 bin 147 kişi olmak üzere bir haftada toplam 92 bin 317 kişi tarafından ziyaret edildi.

Zöhre Alagöz
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.