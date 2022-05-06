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TCG GÖKÇEADA fırkateyni, Libya açıklarında Bangladeşli göçmenleri kurtardı

TCG GÖKÇEADA fırkateyni, Libya açıklarında Bangladeşli göçmenleri kurtardı
TCG GÖKÇEADA fırkateyni, Libya açıklarında Bangladeşli göçmenleri kurtardı

TCG GÖKÇEADA fırkateyni tarafından Libya’nın Mistara açıklarında tespit edilen bir teknenin içerisinde yarı baygın halde 17 göçmenin bulunduğu belirlendi. Göçmenler gemiye alınarak kurtarıldı.

TCG GÖKÇEADA fırkateyni, Libya açıklarında Bangladeşli göçmenleri kurtardı - Tıkla İzle

Türk Deniz Görev Grubunda görev yapan TCG GÖKÇEADA fırkateyni tarafından Libya'nın Misrata açıklarında, 5 Mayıs 2022 tarihinde bir tekne tespit edildi. İçerisinde yarı baygın halde 17 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenen tekneye müdahale edilerek göçmenler gemiye alındı.

Gemideki doktor tarafından yapılan kontrolde; 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 4 kişinin ise bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Bir göçmen ise sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Bangladeşli oldukları ve 10 gündür denizde bulundukları tespit edildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, kurulan koordinasyon sonucunda Homs Limanı'nda Libya makamlarına teslim edildi.

Huzeyfe Tarık Yaman - Ahmet Furkan Gülap
 

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