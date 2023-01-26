TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Bu yılın ilk çeyreğinde dijital paramızın pilot uygulamasına başlayacağız'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2023-I" bilgilendirme toplantısında geçtiğimiz üç ay içinde açıklanan veriler ışığında küresel ve yurt içi makroekonomik gelişmelere dair analizleri ve para politikası uygulamalarının yanı sıra orta vadeli enflasyon tahminlerimizi açıklayarak, önümüzdeki döneme ilişkin genel bir değerlendirmede bulunarak yaptığı sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

“Bu yılın ilk çeyreğinde dijital paramızın pilot uygulamasına başlayacağız”

Kavcıoğlu, yaptığı konuşmada dijital paraya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Dijital para ile ilgili önemli bir çalışma süreci yürütüyoruz. Daha da önce de açıkladığımız gibi diğer paydaşlarımızla birlikte teknoloji alanında yaptığımız iş birliği ile bu çalışmalarımızı kendi kapalı devre içinde ilk kullanımını yaptık. Tabii sadece deneme aşaması. Esas ilk pilot uygulamasını da inşallah yılın ilk çeyreği sonu gibi denemeyi düşünüyoruz. Ondan sonraki test aşamasının ne kadar süreceği, test aşamasının başarısına göre kanuni değişiklikler ve ne zaman kullanılacağı belirlenecek. Bu çok zor bir süreç. Dünyada henüz uygulaması yok. Pilot uygulamasına geçmiş bir-iki ülke var. Onlarda da çok uzun süredir bu pilot aşaması devam ediyor. Biz bu süreci en hızlı ve en başarılı şekilde yürüten merkez bankalarının başında geliyoruz. Dolayısıyla umarım pilot aşamasını da en hızlı ve en doğru şekilde yönetir, ilk dijital parayı kullanan ülkelerin başında oluruz diye temenni ediyorum.”

“2022 yılında ithal ettiğimiz tüm enerjinin parasını ödedik, borcumuz yok”

Enerji fiyatlarının düştüğünü hatırlatan Kavcıoğlu, “Bizim Ruble ile falan enerji ödememiz yok henüz. Konuşuluyor. Yine herhangi bir indirim ya da öteleme söz konusu değil. Görüşülüyor. Biz tüm 2022 yılında ithal ettiğimiz enerjinin parasını ödedik. Ülke olacak herhangi bir borcumuz yok. Dolayısıyla ödemeler dengesinde Türkiye, 2022 yılında sadece enerjide 50 milyar dolar civarında para ödedi. Dolayısıyla şu an için bir sıkıntı yok” dedi.

“Türkiye, bugüne kadar çok seçim geçirdi, bir tane daha geçirir”

Seçim döneminde fiyatlandırmaları seçerek yaptıkları bilgisini veren Kavcıoğlu, “Dolayısıyla seçim sürecinin içinde çok bir şey görmüyoruz. O da bizim fiyatlarımız, beklentilerimiz için. Çok olumsuz, fiyatlara farklı yanşayacak bir durum yok. Bizim beklentilerimiz arasında yoktur. Türkiye, bugüne kadar çok seçim geçirdi, bir tane daha geçirir. Çok önemli bir durum olacağını zannetmiyorum. Fiyatlara çok yükseklik anlamında bir sorun ekleyecek bir gelişme olacağını tahmin etmiyorum” dedi.

“Seçim süreci (enflasyonu) tabii ki etkiliyor”

Seçim ekonomisinin enflasyona etkisi ile ilgili yöneltilen soruya ilişkin Kavcıoğlu, “Seçim süreci tabii ki etkiliyor. Ben, ‘çok etkiliyor mu' diye sorulduğunda öyle dedim. Etkilemiyor anlamında söylemedim. Bizim normalde enflasyon tahminlerimiz içinde ocak ayı tarihsel olarak da yüksek olarak gelen bir aydır diğer aylara göre. Bizim de bu tahmin patikamız içinde ocak ayını aynı şekilde değerlendirdik. Bunun içinde genellikle asgari ücret zamları, memur zamları gibi her sene bizim beklentimiz oranında ya da beklentimizin üzerinde zamları öngörerek daha yüksek bazda tahmin yaparız. Dolayısıyla ocak ayı zaten beklentilerimizi de diğer aylara göre enflasyonun daha yüksek gelebileceği bir ay olarak değerlendirmelerimizde tutarız. Seçim sürecinde oluşabilecek parasal genişleme, o anlamda seçim döneminde harcamalar vakadır. Bizim yılın ilk yarısında hepsini fiyatlayarak tahmin aralığımızda bir değişiklik yok. Seçimin yılın ilk yarısında olacağı geçen sene de belliydi bu sene de belliydi. Bu öngörülerimizi belirlerken bunların hepsini fiyatladık. Biraz yanılırız, biraz yakalarız konu o değil. Bunların hepsi fiyatlamanın içinde var. Onun dışındaki parasal genişleme, kredi paketleri, bizim alanımıza girdiği şekliyle yönetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla parasal genişleme anlamında diğer aylarla diğer dönemlerle kıyasladığınız bir fark olacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Mücadelemiz, hayat pahalılığını en kısa sürede gidermektir”

“Bir yerde enflasyonda varsa orada hayata pahalıdır” diyen Kavcıoğlu, “Enflasyon, çok parası olanın da gelir durumu düşük olanın da işine yaramaz. Bizim bu mücadelemiz de hükumetimizin mücadelesi de enflasyonu en hızlı şekilde düşürmek ve bu mağduriyetleri, bu anlamdaki hayat pahalılığını en kısa sürede gidermektir. Bunu telafi etmek için de hükumetimiz asgari ücreti zamları, memur zamları ile bunu dengelemeye çalışıyor. Bu anlamda hükumetimizin tarafından yapılan çalışmalar bu hayat pahalılığını dengede tutacak, minimize edecek çalışmalar ve katkılar yapılmaya devam ediyor. Biz TCMB olarak kalıcı fiyat istikrarını sağladığımızda bunu her iki tarafa da katkı yapmış olacağız. Bizim bütün dış etkenlerden ari olarak TCMB olarak fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlayacak politikalarımızı hiçbir şekilde taviz vermeden uygulamaya devam etmektir. Bu konuda çalışmalarımız sıkı şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Mustafa Cenik

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