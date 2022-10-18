TCMB, menkul kıymet tesis oranını güncelledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Merkez Bankası para politikasının etkinliğini artırmak amacıyla uygulamaya aldığı menkul kıymet tesis oranını güncelledi. Düzenlemeye göre TCMB “liralaşma stratejisi” kapsamında bankalar için uyguladığı TL cinsinden menkul kıymet tesisi oranını yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkardı. Yapılan 2 puanlık artış üzerinden hesaplanan tutarın 28 Ekim hesaplama tarihinde üçte biri, 25 Kasım hesaplama tarihinde üçte ikisi dikkate alınacak.



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.